NBA／金塊主將穆雷失控丟熱敷墊進場 遭罰325萬但躲過禁賽

穆雷被灰狼守到心態炸裂，比賽中丟熱敷墊進場，遭聯盟罰款10萬美元，但躲過禁賽。 (美聯社)

衛冕軍金塊隊日前在西區準決賽第2戰以80：106慘輸給灰狼隊，後場主將穆雷（Jamal Murray）還情緒失控，第2節在板凳席將熱敷墊丟到場內，灰狼教頭芬奇（Chris Finch）賽後怒批穆雷動作「危險」、「不可原諒」，聯盟宣布罰款穆雷10萬美元，但沒再祭出禁賽處罰。

意外發生在第2節4分41秒時，金塊陷入兩位數落後，板凳區的穆雷疑將熱敷墊丟進場內，隊友凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）將熱敷墊拾起、扔到場邊，裁判當下並沒發現，比賽繼續進行。

芬奇賽後大力抨擊穆雷舉動，裁判戴維斯（Marc Davis）則表示當下並沒注意穆雷失控行為，若有發現會再顯示，會吹穆雷技術犯規，但不會將金塊主將吹出場。

聯盟執行副總裁杜瑪斯（Joe Dumars）宣布，處以穆雷10萬美元罰款，但穆雷仍可在第3戰出賽。

帶傷上陣的穆雷首輪系列賽2度上演致勝球，助隊5戰淘汰湖人 隊，但西區準決賽第2戰打得掙扎，全場18投僅3中拿8分，雖有13籃板但也有4失誤，賽後沒有受訪就離場。

第3戰將移師灰狼主場，主場連2戰都失守的金塊要避免遭灰狼率先「聽牌」。