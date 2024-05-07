NBA／戈貝爾不在也超強 團隊鎖死金塊 灰狼豪奪第2勝

約柯奇（左）在這場比賽中頻頻受挫。（美聯社）

首戰主場被攻破的金塊，第二戰賽前還出現戈貝爾（Rudy Gobert）為了迎接小孩出生將缺席的利多消息，但比賽開打後，來自灰狼那種讓對手進攻窒息的防守地獄又進一步升級，金塊整個上半場完全無法找不出破解方法，慘輸26分之多；即便第三節後段到第四節努力追回分差，還是無力填補32分差的天坑。灰狼最終是以106：80痛宰金塊，系列賽2勝0負領先。

在灰狼的防守壓迫下，金塊團隊命中率僅有32.6%，三分球14投4中。主控穆雷（Jamal Murray）被緊密夾擊的畫面不斷重複，導致他10投僅1中，只得2分，約柯奇（Nikola Jokic）也是頻頻受挫，8投3中獲得8分7助攻，波特（Michael Porter Jr.）同樣沒有好的出手機會，只剩下被放投的葛登（Aaron Gordon）獨拿15分，只能說杯水車薪。

灰狼不僅防守強硬，進攻端唐斯（Karl-Anthony Towns）和愛德華（Anthony Edwards）內外結合，20投14中合砍36分，光兩人得分就壓過金塊全部分數；搭配里德（Naz Reid）和亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）三分球8投5中的支援，金塊節奏直接被帶走。

第三節灰狼火力稍降，但金塊也沒見起色，雙方差距來最大的32分；第三節結束前4分半鐘，灰狼突然熄火，只得到2分，延續到第四節初，金塊將比分縮小到20分以內。愛德華和唐斯很快回擊，比分再度擴大到25分，比賽提前進入垃圾時間。

唐斯15投10中包含3記三分球，攻下27分11籃板2阻攻，愛德華17投11中也是27分，外加7助攻2抄截。里德和亞歷山大-華克各拿到14分，都命中4記三分球。灰狼全場送出11次抄截和12次阻攻，完全展現可怕的防守威力。

金塊以葛登的20分為最高，約柯奇13投5中得到16分16籃板8助攻，穆雷18投3中，波特12投4中，兩人得分都未達兩位數。

灰狼季後賽 至今五戰全勝，同時也是隊史首次在客場系列賽先搶兩勝，下一戰將回到明尼蘇達尋求聽牌。

根據統計，灰狼上半場領先26分追平客場半場領先衛冕軍最大的分差紀錄，騎士在1992年東區冠軍賽對公牛第2戰上半場打出59：33的分差。

如此一面倒的對戰情況，無怪乎本季效力太陽的湯瑪斯（Isaiah Thomas）都忍不住感嘆：「康納利（Tim Connelly）組建了這支灰狼來擊敗金塊！他們在攻守兩端都讓金塊相當難受，已經很久沒有看到一支球隊能夠輾壓金塊了。當然這是漫長的系列賽，仍有很多事情可以改變」。

名人堂球星巴克 利（Charles Barkley）也大力讚賞灰狼的防守。「數據不會說謊。即使少了戈貝爾，他們也是我見過防守最好的球隊之一。」