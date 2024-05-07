我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024Met Gala／珍妮佛羅培茲透視禮服辣翻 Jennie短洋裝秀白皙長腿

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

NBA／戈貝爾不在也超強 團隊鎖死金塊 灰狼豪奪第2勝

記者蔡佳霖／綜合報導
約柯奇（左）在這場比賽中頻頻受挫。（美聯社）
約柯奇（左）在這場比賽中頻頻受挫。（美聯社）

首戰主場被攻破的金塊，第二戰賽前還出現戈貝爾（Rudy Gobert）為了迎接小孩出生將缺席的利多消息，但比賽開打後，來自灰狼那種讓對手進攻窒息的防守地獄又進一步升級，金塊整個上半場完全無法找不出破解方法，慘輸26分之多；即便第三節後段到第四節努力追回分差，還是無力填補32分差的天坑。灰狼最終是以106：80痛宰金塊，系列賽2勝0負領先。

在灰狼的防守壓迫下，金塊團隊命中率僅有32.6%，三分球14投4中。主控穆雷（Jamal Murray）被緊密夾擊的畫面不斷重複，導致他10投僅1中，只得2分，約柯奇（Nikola Jokic）也是頻頻受挫，8投3中獲得8分7助攻，波特（Michael Porter Jr.）同樣沒有好的出手機會，只剩下被放投的葛登（Aaron Gordon）獨拿15分，只能說杯水車薪。

灰狼不僅防守強硬，進攻端唐斯（Karl-Anthony Towns）和愛德華（Anthony Edwards）內外結合，20投14中合砍36分，光兩人得分就壓過金塊全部分數；搭配里德（Naz Reid）和亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）三分球8投5中的支援，金塊節奏直接被帶走。

第三節灰狼火力稍降，但金塊也沒見起色，雙方差距來最大的32分；第三節結束前4分半鐘，灰狼突然熄火，只得到2分，延續到第四節初，金塊將比分縮小到20分以內。愛德華和唐斯很快回擊，比分再度擴大到25分，比賽提前進入垃圾時間。

唐斯15投10中包含3記三分球，攻下27分11籃板2阻攻，愛德華17投11中也是27分，外加7助攻2抄截。里德和亞歷山大-華克各拿到14分，都命中4記三分球。灰狼全場送出11次抄截和12次阻攻，完全展現可怕的防守威力。

金塊以葛登的20分為最高，約柯奇13投5中得到16分16籃板8助攻，穆雷18投3中，波特12投4中，兩人得分都未達兩位數。

灰狼季後賽至今五戰全勝，同時也是隊史首次在客場系列賽先搶兩勝，下一戰將回到明尼蘇達尋求聽牌。

根據統計，灰狼上半場領先26分追平客場半場領先衛冕軍最大的分差紀錄，騎士在1992年東區冠軍賽對公牛第2戰上半場打出59：33的分差。

如此一面倒的對戰情況，無怪乎本季效力太陽的湯瑪斯（Isaiah Thomas）都忍不住感嘆：「康納利（Tim Connelly）組建了這支灰狼來擊敗金塊！他們在攻守兩端都讓金塊相當難受，已經很久沒有看到一支球隊能夠輾壓金塊了。當然這是漫長的系列賽，仍有很多事情可以改變」。

名人堂球星巴克利（Charles Barkley）也大力讚賞灰狼的防守。「數據不會說謊。即使少了戈貝爾，他們也是我見過防守最好的球隊之一。」

星巴克 季後賽

上一則

NBA／布朗森轟43分 率隊逆轉溜馬 尼克奪首勝

延伸閱讀

最佳第六人 里德要對金塊做更多

最佳第六人 里德要對金塊做更多
NBA／最佳第6人發揮價值 里德：對金塊系列賽必須做更多

NBA／最佳第6人發揮價值 里德：對金塊系列賽必須做更多
NBA／灰狼20年磨一劍不只靠三劍客 唐斯：我們是15巨頭

NBA／灰狼20年磨一劍不只靠三劍客 唐斯：我們是15巨頭
NBA／轟43分連創罕見紀錄 愛德華：與最好球隊、球星對抗很有趣

NBA／轟43分連創罕見紀錄 愛德華：與最好球隊、球星對抗很有趣

熱門新聞

道奇隊昨天舉辦慈善晚會「Blue Diamond Gala」，今天大嫂團的Instagram帳號貼出選手夫人們的大合影，大谷翔平太太真美子也在其中亮相。(取自Instagram@ladodgerwives)

MLB／道奇大嫂團合影 日媒讚真美子優雅氣質強大存在感

2024-05-03 23:30
湖人前球星莫里斯驟逝。(取材自湖人X平台)

NBA／33歲前球星莫里斯在洛杉磯離世 湖人「心碎」

2024-05-04 20:38
大谷翔平。（美聯社）

MLB／大谷翔平又大手筆送車？道奇教頭收到1台保時捷

2024-05-04 21:28
一級方程式七屆冠軍漢彌爾頓在第五大道炫技。(擷至Storyful)

F-1車神在紐約第五大道炫技「聽說市長叫我別這麼做」

2024-05-02 17:11
大谷翔平代言再加1，伊藤園旗下無糖茶綠茶宣布與大谷簽約，成為全球大使。 美聯社

MLB／大谷愛喝的這款無糖茶可助眠 代言+1輕鬆get同款

2024-04-30 15:47
愛德華(右)全場29投17中轟進43分外帶7籃板。(美聯社)

NBA／愛德華43分領軍 灰狼退衛冕軍金塊 客場搶首勝

2024-05-04 21:54

超人氣

更多 >
售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘
不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇

不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇
物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價

物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價
旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙
哥倫比亞大學宣布取消全校畢業典禮

哥倫比亞大學宣布取消全校畢業典禮