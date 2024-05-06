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NBA／布朗森狂轟43分、迪文森佐致勝三分彈 尼克逆轉溜馬奪首勝

記者曾思儒／即時報導
第4節一度9分落後的尼克，在布朗森全場轟43分帶領下逆轉溜馬。 美聯社
第4節一度9分落後的尼克，在布朗森全場轟43分帶領下逆轉溜馬。 美聯社

尼克隊和溜馬隊的東區準決賽首戰今天登場，第4節一度9分落後的尼克在布朗森（Jalen Brunson）全場轟43分、迪文森佐（Donte DiVincenzo）讀秒階段致勝三分彈領軍下，以121：117逆轉，驚險守護主場勝利，在7戰4勝制系列賽先下一城。

開賽布朗森包辦尼克前12分的10分，率隊首節取得27：24領先；首輪淘汰公鹿隊的溜馬第2節回敬31：22攻勢，半場反以55：49領先，3節打完也帶著87：82優勢進入決勝節。

第4節溜馬托平（Obi Toppin）飆進外線、麥克康奈爾（T.J. McConnell）再進球，溜馬領先擴大到94：85，但布朗森、哈特（Josh Hart）和迪文森佐率隊追上差距，最後3分半布朗森罰球讓比數追平，拉鋸戰中迪文森佐更在平手階段轟進關鍵致勝三分球，讓尼克取得118：115領先。

溜馬反攻時刻，最後12秒中鋒透納（Myles Turner）被吹進攻犯規，祭出犯規戰術後布朗森都沒失手，溜馬後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）最後一擊又發生失誤，讓尼克以4分差搶下首勝。

布朗森再度扮演尼克關鍵，出賽43分鐘26投14中，加上14罰全把握，轟下全場最高43分，迪文森佐贊助5記三分球在內的25分，打滿全場的哈特24分、13籃板、8助攻。

錯失優勢的溜馬以透納23分最高，席亞康（Pascal Siakam）19分。

哈利

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