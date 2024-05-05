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NBA／米契爾飆39分淘汰魔術 騎士季後賽對上塞爾蒂克

中央社／克里夫蘭5日電
NBA騎士隊米契爾(右)5日在比賽中拿下全場最高39分，率領球隊擊敗魔術隊，闖進季後賽次輪。(路透)
NBA騎士隊米契爾(右)5日在比賽中拿下全場最高39分，率領球隊擊敗魔術隊，闖進季後賽次輪。(路透)

米契爾（Donovan Mitchell）今天轟下全場最高39分，幫助NBA克里夫蘭騎士在主場106比94擊退奧蘭多魔術，並以4勝3負成績驚險闖進季後賽次輪，接下來將面對的是波士頓塞爾蒂克。

騎士在這場7戰4勝制系列賽最終戰的上半場，一度落後達18分，讓主場球迷擔心，他們會連兩個球季在季後賽首輪後出局，但米契爾一肩扛起球隊勝負，也讓年輕的魔術在下半場時，季後賽經驗不足的缺點暴露無遺。

半場打完落後10分的騎士，下半場加強防守力道，第3節只讓魔術24投4中、獲得15分，因此逆轉戰局。

葛蘭德（Darius Garland）在末節剩下近6分鐘時，砍進一記三分彈，讓球隊88比77領先達兩位數，他在關鍵的第4節，一個人就拿下了10分，幫助球隊留下關鍵勝利。

據NBA的資料，騎士今天逆轉戰局，是聯盟1997-98球季開始有統計以來，在系列賽第7戰最大的逆轉。這也是騎士自1993年失去詹姆斯（LeBron James）後，首度在季後賽拿下系列賽勝利。

騎士成功晉級，接下來將於美國當地時間7日登場的季後賽次輪卯上東區龍頭、全聯盟戰績最佳的塞爾蒂克。

魔術的得分箭頭華格納（Franz Wagner）、薩格斯（Jalen Suggs）此役表現都不理想，兩人合計出手28次，僅命中3球。

騎士除了米契爾的表現外，勒佛特（Caris LeVert）此役從板凳出發，卻打了30分鐘，拿下騎士次高的15分，史特魯斯（Max Strus）、葛蘭德分獲13分、12分，有11分進帳的莫布里（Evan Mobley）狂抓16個籃板。

班切羅（Paolo Banchero）攻下魔術全隊最高的38分，並抓下16個籃板，卡特（Wendell Carter Jr.）、薩格斯分別拿下13分、10分。

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