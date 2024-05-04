NBA／愛德華43分領軍 灰狼退衛冕軍金塊 客場搶首勝

愛德華(右)全場29投17中轟進43分外帶7籃板。(美聯社)

季後賽 首輪「橫掃」晉級的灰狼隊，4日準決賽首戰到金塊對決衛冕軍金塊隊，開賽就在「狼王」愛德華（Anthony Edwards）發揮下打出18：4強攻，兩位數領先雖被金塊追上並超越，但第四節尾聲愛德華再連拿6分，以單場43分表現率隊以106：99力退灰狼，搶下西區準決賽首勝。

這場系列賽是今年季後賽最先進行的準決賽賽程，灰狼首輪4戰淘汰太陽隊，尋求連霸的金塊也只花5戰就擊敗湖人 。開賽灰狼打得順手，但陷入兩位數落後的金塊馬上在小波特（Michael Porter Jr.）和約柯奇（Nikola Jokic）領軍下回敬13：0攻勢，首節打完反以25：23超前，半場打完也握有44：40優勢。

灰狼球星唐斯（Karl-Anthony Towns）和後衛康利（Mike Conley）第三節加入飆分行列，率灰狼打出單節33：27攻勢，第四節拉鋸時刻獲得本季最佳第六人的里德（Naz Reid）也有發揮，讓灰狼最後1分鐘時領先擴大到102：91；金塊雖靠約柯奇和小波特追分試圖逆轉，但愛德華讀秒階段切入得手澆熄金塊反超氣焰，最終灰狼就以7分差搶下首勝，在7戰4勝的系列賽拔得頭籌。

愛德華全場29投17中轟進43分外帶7籃板，唐斯20分，康利14分集中在下半場，另有10助攻，里德16分也都在後兩節搶下。

金塊約柯奇32分、8籃板、9助攻和7失誤都是全隊最高，小波特20分，穆雷（Jamal Murray）17分。

灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）