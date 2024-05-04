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NBA／騎士米契爾轟50分白忙 遭魔術逼出G7

記者曾思儒／綜合報導
騎士隊後衛米契爾（左）狂轟50分，但隊友不給力，與魔術爭晋級，戰線延長到決勝第7場。(美聯社)
騎士隊後衛米契爾（左）狂轟50分，但隊友不給力，與魔術爭晋級，戰線延長到決勝第7場。(美聯社)

避免夜長夢多，騎士隊後衛米契爾（Donovan Mitchell）3日東區季後賽首輪第6戰狂轟50分，包括第四節一人包辦全隊所有的18分，但獨木能撐大局，決勝節沒有隊友火力支援，讓擺出長人陣的魔術隊以103：96守護主場勝利，將戰線延長到決勝第7場。

第4種子的騎士3日首節以25：29緊咬，半場打完只落後4分，第三節在米契爾領軍下打出13：0攻勢反超，三節打完取得78：73領先。

但騎士第四節進攻只看米契爾發揮，他單節18分就是全隊得分，反觀魔術在掌握進攻籃板下單節攻下30分，硬是以7分差收下主場勝利，逼出第7戰。

全場轟下50分的米契爾成悲劇英雄，連同第三節尾聲的4分，他跨節連拿騎士全隊的22分，但一人拿超過一半分數沒能搶勝成功。

進攻籃板以15：7佔上風的魔術，3日先發5人有4人得分兩位數，班切羅（Paolo Banchero）27分、8籃板，華格納（Franz Wagner）26分、薩格斯（Jalen Suggs）22分。

此系列賽前6場比賽都由主場隊伍拿下勝利，決勝第7戰將回到騎士隊主場舉行。

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