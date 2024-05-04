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NBA／主力打替補、重用一般新人…湖人教頭下課內幕曝

記者曾思儒、蔡佳霖／綜合報導
湖人炒掉總教練漢姆(左)，未來誰接，都需要獲得詹姆斯(右)等球星的信任。(路透)
湖人炒掉總教練漢姆(左)，未來誰接，都需要獲得詹姆斯(右)等球星的信任。(路透)

季後賽首輪止步的湖人隊，3日炒掉總教練漢姆（Darvin Ham），球隊現在敞開大門尋找新教頭，希望「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）球員生涯最終章能發揮最大值，也讓湖人有機會重返榮耀。

率領湖人2個賽季的漢姆，原本和「紫金軍團」還有2年合約，但兩年例行賽戰績90勝74敗、包括季後挑戰賽在內的季後賽9勝12敗戰績，以及季中錦標賽冠軍等率隊陣容，不足以繼續留在洛城。

就在漢姆下課後，洛城媒體「Lakersdaily」進一步點出漢姆主政下出現的休息室內部問題，最重要的關鍵在於他與球員之間的脫節。

首輪第2戰被穆雷（Jamal Murray）絕殺後，戴維斯（Anthony Davis）曾表達攻守兩端不知在幹嘛的疑問，結果漢姆不同意禁區大將的看法，只歸咎於輸球的情緒和挫折。

知情人士也透露，除了詹姆斯（LeBron James）和戴維斯外，一些主力球員都曾在不同階段打過替補，在湖人去年夏天敲定陣容名單後，漢姆更信任新來的成員。當普林斯（Taurean Prince）取代八村壘（Rui Hachimura）先發時，不少人感到訝異。而受到重用的普林斯和瑞迪許（Cam Reddish）都沒能達到預期，讓很多人對漢姆失去信心。

面臨詹姆斯最後的巔峰時代，湖人下一任主帥的目標預計會放在執教經驗更豐富的人選上，同時也要能獲得詹姆斯等球星的信任，「The Athletic」提到，像是布丹霍澤（Mike Budenholzer）、瑞迪克（JJ Redick），甚至是快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）。

湖人 季後賽 快艇

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