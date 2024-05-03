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NBA／維拉諾瓦三劍客合攻80分 尼克淘汰76人晉級第2輪

記者劉肇育／綜合報導
尼克布朗森拿下41分，以118：115驚險淘汰76人，晉級到第二輪。(美聯社)
尼克布朗森拿下41分，以118：115驚險淘汰76人，晉級到第二輪。(美聯社)

76人2日回到主場再戰尼克，兩隊再度拚戰到最後一刻，尼克才靠著哈特（Josh Hart）在比賽最後25秒的關鍵三分球，以及布朗森（Jalen Brunson）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）連續4罰俱中，以118：115驚險淘汰76人，晉級到第二輪。

2日雙方再度交手，尼克首節就在布朗森領軍下單節猛轟36分並取得14分領先，但76人一哥安比德（Joel Embiid）在第二、三節也領軍板凳群反撲，帶領76人一度反取得10分領先；但尼克也展現強大韌性，迪文森佐與阿努諾比（OG Anunoby）在第三節倒數階段連得5分，以83：83進入第四節。

阿努諾比第四節延續火燙手感再度飆進三分球取得領先，但76人在安比德帶領下，在比賽最後6分49秒時再度追平，不過尼克主控布朗森再度挺身，幫助尼克在最後3分半鐘取得8分領先。

最後2分半鐘76人烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）與馬克西（Tyrese Maxey）帶領76人打出一波7：0攻勢，兩隊最後1分鐘回到1分差，儘管布朗森隨後跳投止血，但馬克西倒數34秒的「三分打」幫助76人追平。

76人下波進攻都將防守重心放在布朗森，尼克哈特在弧頂空檔命中三分球，76人安比德隨後在籃下取2分，並透過犯規戰術凍結時間，但尼克迪文森佐、布朗森關鍵時刻4罰俱中，最終尼克以3分差距取勝，系列賽以4：2勝出晉級第二輪。

尼克維拉諾瓦大學「三劍客」2日再度建功，其中布朗森拿下41分、12助攻，哈特16分、14籃板、7助攻，迪文森佐則是進帳23分，三人合力攻下80分。

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