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NBA／魔術強森稱湖人「負載管理」導致輸球 挨轟致歉

體育新聞組／綜合報導
魔術強森發文稱湖人被淘汰是因為負載管理。圖為湖人巨星詹姆斯。(美聯社)
魔術強森發文稱湖人被淘汰是因為負載管理。圖為湖人巨星詹姆斯。(美聯社)

日前湖人隊在季後賽首輪遭到衛冕軍金塊隊淘汰，本季提前止步，湖人5冠名宿兼傳奇控衛魔術強森（Magic Johnson）近日發文痛批，指出湖人是因為「負載管理」才在例行賽輸太多，不過卻遭到球迷打臉是胡說八道，魔術強森後來也發文致歉自己說錯話。

魔術強森在貼文中寫道：「湖人唯一能怪的對象只有自己，如果他們沒有因為負載管理而輸掉太多場球賽，今年就不會淪落到打附加賽，也不會以第7種子的身分結束季後賽之旅。」

然而，湖人本季主力顯然沒有負載管理的現象，詹姆斯（LeBron James）、 戴維斯（Anthony Davis）一老一傷的球星本季雙雙寫下轉戰湖人後最高出賽數，一向被稱作「院長」的戴維斯出賽76場更是生涯新高，雙星健康狀態都處於近年最佳狀態。

球迷們在貼文下紛紛罵道：「你看比賽到底都看到哪裡去」、「謝謝你告訴大家你根本沒看球」、「你也要承擔一部分責任」。

隨著抨擊愈來愈多，魔術強森也在X平台上發文致歉，並寫道：「湖人國度，我必須向球隊致上歉意，本季困擾湖人的是傷病，而不是負載管理。」

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