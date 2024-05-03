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NBA／維拉諾瓦三劍客再建功 布朗森41分率尼克淘汰76人

記者劉肇育／即時報導
尼克靠著哈特（Josh Hart）在比賽最後25秒的關鍵三分球驚險勝出。 美聯社
尼克靠著哈特（Josh Hart）在比賽最後25秒的關鍵三分球驚險勝出。 美聯社

在系列賽第5戰靠著馬克西（Tyrese Maxey）單場46分的神級表現續命後，76人2日回到主場再戰尼克，兩隊再度拚戰到最後一刻，尼克才靠著哈特（Josh Hart）在比賽最後25秒的關鍵三分球，以及布朗森（Jalen Brunson）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）連續4罰俱中，以118：115驚險淘汰76人，晉級到第二輪。

尼克系列賽第五戰有機會在主場淘汰76人，不過在正規賽最後階段被馬克西連續投進兩記「神仙球」扳平，最終更在延長賽輸球，遭到76人延長戰線。

不過雙方來到費城再度交手，尼克首節就在布朗森（Jalen Brunson）領軍下單節猛轟36分並取得14分領先，但回到主場的76人一哥安比德（Joel Embiid），在前場比賽悶了整場後今天也觸底反彈，在第二、三節也與76人板凳群領軍反撲，尤其在第三節一人就貢獻16分，帶領76人一度反取得10分領先；但尼克也展現強大韌性，迪文森佐（Donte DiVincenzo）與阿努諾比（OG Anunoby）在第三節倒數階段連得5分，讓兩隊以83：83平手進入第四節。

比賽重新回到原點後，阿努諾比第四節延續火燙手感再度飆進三分球幫助尼克取得領先，但76人在安比德帶領下在比賽最後6分49秒時再度追平，不過尼克主控布朗森（Jalen Brunson）再度挺身而出，包辦了球隊接下來12分中的10分，幫助尼克在比賽最後3分半鐘取得8分領先。

比賽最後2分半鐘76人烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）與馬克西聯手出擊，帶領76人打出一波7：0攻勢，讓兩隊在比賽最後1分鐘回到1分差距，儘管布朗森隨後跳投命中止血，但馬克西倒數34秒的「三分打」幫助76人追平比數。

在76人下波進攻都將防守重心放在布朗森身上下，尼克哈特取得在弧頂空檔出手機會命中三分球，76人安比德隨後在籃下先取2分，並透過犯規戰術凍結時間，但尼克迪文森佐、布朗森關鍵時刻4罰俱中，反觀76人最後一擊草草出手，最終尼克就以3分差距取勝，系列賽以4：2勝出晉級第二輪。

尼克維拉諾瓦大學「三劍客」再度建功，其中布朗森拿下41分、12助攻，哈特16分、14籃板、7助攻，迪文森佐則是進帳23分，三人合力攻下80分，至於76人則以安比德拿下39分、13籃板最佳，希爾德（Buddy Hield）則是替補上陣拿下20分。

費城

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