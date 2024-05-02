NBA／快艇哈登+衛少僅13分 獨行俠率先聽牌

獨行俠對戰快艇，唐西奇(右)全場拿下35分，助球隊取得聽牌優勢。(路透)

系列賽戰成2：2平手的快艇 與獨行俠隊，1日再度交手，快艇在雷納德（Kawhi Leonard）連續兩場缺陣的情況下，第3節就落後獨行俠超過20分，最終獨行俠也在唐西奇（Luka Doncic）全場35分、10助攻、7籃板領軍下，以123：93輕取快艇，取得系列賽3：2聽牌優勢。

前一場比賽於主場輸球遭到快艇扳平後，獨行俠1日造訪快艇主場重整旗鼓，不僅在防守端成功限制住快艇外線出手，還有板凳奇兵殺出，前4場比賽合計僅拿下15分的替補前鋒克萊柏（Maxi Kleber），第2節單節砍進4顆三分球，幫助獨行俠打完上半場取得10分領先。

易籃後，獨行俠的防守持續對快艇造成影響，唐西奇領軍打出一波14：0攻勢，將擴大領先差距到23分，也讓本場比賽勝負提前底定。

快艇喬治（Paul George）、祖巴茲（Ivica Zubac）攻下15分最佳，哈登（James Harden）全場出手12次僅命中2球拿下7分，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）出手11次命中2球拿下6分。