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NBA／上半場就領先超過20分 塞爾蒂克復仇淘汰熱火

記者劉肇育／即時報導
塞爾蒂克布朗(左)全力搶求。 (路透)
塞爾蒂克布朗(左)全力搶求。 (路透)

系列賽以3：1領先的東區第一種子塞爾蒂克，今天回到主場力拚晉級，面對傷兵累累的熱火，塞爾蒂克在上半場就火力全開，將領先優勢拉到大20分以上，下半場熱火也棄械投降，最終塞爾蒂克就以118：84淘汰熱火，報了去年東區冠軍賽輸球之仇。

近年多次在季後賽碰頭的塞爾蒂克與熱火，今年提前到季後賽首輪碰頭，不過熱火卻面臨了包括巴特勒（Jimmy Butler）、理查森（Josh Richardson）、洛齊爾（Terry Rozier）等多名主力缺陣的狀況，就連今年季後賽表現搶眼的新秀賈克茲（Jaime Jaquez Jr.）都在第5戰賽前傳出右髖屈肌拉傷的狀況無法出賽。

面對傷兵累累的熱火，今天回到主場出賽的塞爾蒂克儘管也面臨主力前鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）受傷的狀況，但在團隊戰力仍保有絕對優勢的情況下，上半場塞爾蒂克就展現多點開花的攻勢，包括泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）與懷特（Derrick White）就合力攻下比熱火團隊更高的49分，以68：46大幅領先熱火，而熱火上半場則是由阿德巴約（Bam Adebayo）攻下21分獨挑大樑，也是團隊唯一得分上雙的球員。

易籃後塞爾蒂克絲毫沒有鬆懈，將領先優勢逐步擴大到30分以上後，兩隊也陸續將主力球員換下，比賽勝負提前底定，最終塞爾蒂克就以34分差距淘汰熱火，近8年來7度闖進第二輪，也將兩隊近5年4度季後賽交手的系列賽戰績扳平到2：2。

塞爾蒂克今天以懷特和布朗分別攻下25分表現最佳，泰托姆則有16分、12籃板，替補上陣的豪瑟（Sam Hauser）17分，至於熱火今天以阿德巴約攻下23分最佳，但其中21分集中在上半場，赫洛（Tyler Herro）則有15分進帳。

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