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NBA／莫布里「關鍵火鍋」拆解魔術 騎士聽牌

體育新聞組／綜合報導
莫布里用再見阻攻保住騎士勝利。(美聯社)
莫布里用再見阻攻保住騎士勝利。(美聯社)

魔術與騎士東區季後賽首輪前4戰形成2勝2負平手，30日騎士回主場打天王山之戰，再度形成防守大戰，騎士靠著莫布里（Evan Mobley）關鍵火鍋，終場以104：103險勝，系列賽取得3：2聽牌。

騎士系列賽前四戰得分都沒破百，當家中鋒艾倫（Jarrett Allen）本場因傷缺陣。首節後衛葛蘭德（Darius Garland）獨得17分，幫助騎士取得33：23領先，但第二節騎士又熄火，單節只拿15分，半場打完只以48：47領先。

第三節魔術狀元班切羅（Paolo Banchero）砍進11分，但騎士射手史特魯斯（Max Strus）也飆進3記外線，攻下11分，騎士帶著5分領先進入決勝節。

末節開局魔術打出10：4攻勢逆轉戰局，接著戰況陷入膠著，莫布里關鍵時刻吃餅得分，還賞給魔術華格納（Franz Wagner）火鍋，隨後米契爾（Donovan Mitchell）兩罰全中，儘管班切羅投進三分球，仍無力回天。

騎士球星米契爾全場砍進28分，葛蘭德23分5助攻，莫布里得到14分13籃板，還有2助攻2抄截；魔術則以班切羅狂砍39分8籃板表現最佳。

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