我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重大讓步...布朗大學與示威學生達成協議 允討論從以色列撤資

他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊

NBA／字母哥、小李休兵仍贏 米道頓29分率公鹿23分大勝溜馬

記者曾思儒／即時報導
米道頓攻下29分，率公鹿大勝溜馬躲過淘汰。 (路透)
米道頓攻下29分，率公鹿大勝溜馬躲過淘汰。 (路透)

公鹿隊東區季後賽首輪第5戰，當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和里拉德（Damian Lillard）再度因傷缺陣，但米道頓（Khris Middleton）和波提斯（Bobby Portis）各拿29分，下半場拉開領先，以115：92守下主場勝利，搶下系列賽第2勝，將戰線延長到第6戰。

里拉德第3戰第4節傷到右腳阿基里斯腱，2度MVP得主安戴托昆波則是月初就因左小腿傷勢休兵至今，連續2場兩位公鹿先發大將都在場邊當觀眾；已經少了兩位大將，波提斯第4戰第一節5分01秒和溜馬奈哈德（Andrew Nembhard）發生衝突，波提斯因出拳連吞2個技術犯規，直接被趕出場，讓溜馬4戰打完取得3勝1敗「聽牌」優勢。

今天第5戰，背水一戰的公鹿首節雖以23：31落後，但米道頓領軍追分，第2節打出30：17單節攻勢，半場打完取得53：48優勢，第三節洛培茲（Brook Lopez）、畢斯利（Malik Beasley）也加入得分行列，公鹿單節34：19攻勢將領先擴大到20分整。

公鹿第4節維持領先，最後2分14秒就將主力全部換下陣，最終以23分大勝溜馬，系列賽追到2：3。

公鹿先發5人今天得分都達兩位數，米道頓29分、12籃板、5助攻，波提斯29分、10籃板，畢斯利三分球6投4中攻下18分；溜馬以哈利伯頓（Tyrese Haliburton）16分最高，透納（Myles Turner）13分已是次高。

哈利 字母 季後賽

上一則

MLB／釀酒人、光芒4人場上開揍遭驅逐 當事人回應

延伸閱讀

NBA／公鹿缺3主將 溜馬3分彈雨轟破隊史紀錄率先聽牌

NBA／公鹿缺3主將 溜馬3分彈雨轟破隊史紀錄率先聽牌
NBA／公鹿缺3主將 溜馬外線轟破隊史紀錄率先聽牌

NBA／公鹿缺3主將 溜馬外線轟破隊史紀錄率先聽牌
NBA／字母哥、小李G4缺席 波提斯第1節出拳再被趕出場

NBA／字母哥、小李G4缺席 波提斯第1節出拳再被趕出場
NBA／哈利伯頓季後賽主場首秀大三元 溜馬OT踹走公鹿

NBA／哈利伯頓季後賽主場首秀大三元 溜馬OT踹走公鹿

熱門新聞

大谷翔平將前往多倫多比賽。 （路透）

MLB／大谷翔平真的搭機去多倫多 藍鳥教頭：把帽子還來

2024-04-26 05:36
大谷翔平26日對戰藍鳥隊時擊出全壘打。(美聯社)

MLB／被藍鳥球迷噓聲伺候 大谷開轟回應 隊友也開噓

2024-04-27 02:50
道奇隊日本球星大谷翔平本季第一次與花卷東高學長菊池雄星對決。（美聯社）

MLB／119.2哩 大谷敲生涯最強一擊 菊池苦笑：快到看不見

2024-04-27 21:49
大谷翔平敲出一發初速118.7哩、飛行距離450呎的超強勁全壘打。(路透)

MLB／大谷翔平暴力轟完反差萌 教頭讚：球棒寄宿閃電

2024-04-23 23:57
大谷翔平代言再加1，伊藤園旗下無糖茶綠茶宣布與大谷簽約，成為全球大使。 美聯社

MLB／大谷愛喝的這款無糖茶可助眠 代言+1輕鬆get同款

2024-04-30 15:47
湖人當家球星詹姆斯轟下30分，主場以119：108擊退衛冕軍金塊隊，搶下第4戰勝利。（美聯社）

NBA／湖人背水一戰 詹姆斯轟30分、戴維斯雙20退金塊 逃過橫掃

2024-04-27 23:31

超人氣

更多 >
專家說 這類蔬菜優於任何補品

專家說 這類蔬菜優於任何補品
CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所
李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累

李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累
挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓
就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟