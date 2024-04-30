我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／戴維斯生死戰傷肩 金塊穆雷3.6秒致勝球淘汰湖人

房租有彈性 用兩招跟房東議價

NBA／季後賽待5支球隊皆拿過30分 哈登史上第一人

記者蔡佳霖／綜合報導
哈登29日客場比賽中又飆出33分7助攻6籃板，讓他成為第一位季後賽在5支不同球隊都拿到至少30分的球員，這5隊分別是雷霆、火箭、籃網、76人、快艇。（路透）
哈登29日客場比賽中又飆出33分7助攻6籃板，讓他成為第一位季後賽在5支不同球隊都拿到至少30分的球員，這5隊分別是雷霆、火箭、籃網、76人、快艇。（路透）

系列賽堪稱快艇陣中表現最穩定的哈登（James Harden），在29日客場比賽中飆出33分7助攻6籃板，這讓他成為第一位季後賽在5支不同球隊都拿到至少30分的球員，這5隊分別是雷霆、火箭、籃網、76人、快艇。

加上這場傳出7次助攻，哈登生涯季後賽總助攻數累積1041次，超越已逝傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant），排名史上第11位。

哈登前4戰場均攻下26分7助攻4籃板1抄截1.3阻攻，三項命中率分別為54%/50%/91%，真實命中率達73.1%。統計，哈登這一輪系列賽的效率值創生涯第2高，僅次於2020-21年首輪對綠衫軍的比賽。

「我們面臨背水一戰，不能帶著1勝3負的比數回到主場，必須要扳平系列賽。」哈登談到第四戰的爆發。

在雷納德（Kawhi Leonard）休兵且系列賽都可能無法回歸的情況下，喬治（Paul George）也扛下進攻重擔，同樣攻下33分，還有8助攻6籃板4抄截的全能表現。對此，哈登也大為稱讚。

「他打得很有侵略性，拉開進攻空間。我們前一場沒有打好，所以這場比賽我們一開始就想打出侵略性。」哈登說。

面對現在各有2勝平手僵局，下一戰將回到洛城，哈登表示將會透過看影片找出可以改進並升級的地方，「我們會看比賽的影片，看看還有哪些地方可以做得更好，努力去捍衛主場」。

快艇 季後賽

上一則

MLB／洋基賈吉「不自然」舉手擋球沒事 裁判認了誤判

下一則

NBA／懷特轟38分「滅火」 綠衫軍強勢聽牌

延伸閱讀

NBA／太陽遭橫掃 比爾沉澱一天喊：健康狀況就不同

NBA／太陽遭橫掃 比爾沉澱一天喊：健康狀況就不同
NBA／快艇浪費31分領先 喬治、哈登各轟33分 驚險扳平獨行俠

NBA／快艇浪費31分領先 喬治、哈登各轟33分 驚險扳平獨行俠
NBA／領先31分差點被獨行俠逆轉 快艇教頭：贏多少不重要

NBA／領先31分差點被獨行俠逆轉 快艇教頭：贏多少不重要
NBA／快艇浪費31分領先 喬治、哈登各轟33分驚險退獨行俠

NBA／快艇浪費31分領先 喬治、哈登各轟33分驚險退獨行俠

熱門新聞

大谷翔平將前往多倫多比賽。 （路透）

MLB／大谷翔平真的搭機去多倫多 藍鳥教頭：把帽子還來

2024-04-26 05:36
大谷翔平26日對戰藍鳥隊時擊出全壘打。(美聯社)

MLB／被藍鳥球迷噓聲伺候 大谷開轟回應 隊友也開噓

2024-04-27 02:50
道奇隊日本球星大谷翔平本季第一次與花卷東高學長菊池雄星對決。（美聯社）

MLB／119.2哩 大谷敲生涯最強一擊 菊池苦笑：快到看不見

2024-04-27 21:49
「紐約時報」報導23名中國游泳選手雖藥檢呈陽性仍放行，使泳壇恩怨曝光。圖為曾在東京奧運奪下2金等4面獎牌的張雨霏。(新華社)

紐時：中國泳將禁藥風波 泳壇齟齬浮檯面

2024-04-22 11:25

NBA／最多落後湖人20分 金塊穆雷跳投絕殺完成大逆轉

2024-04-23 02:30
大谷翔平搭機前往客場之旅。(取材自道奇官方X平台)

MLB／大谷躺平飛機上 球迷發問：合約包括2個座位？

2024-04-22 22:03

超人氣

更多 >
手機業者折扣 55歲以上者要把握

手機業者折扣 55歲以上者要把握
昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍
「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命
北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊