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NBA／懷特轟38分「滅火」 綠衫軍強勢聽牌

記者蔡佳霖／綜合報導
懷特（中）大爆發，幫助綠衫軍輕鬆聽牌。（美聯社）
懷特（中）大爆發，幫助綠衫軍輕鬆聽牌。（美聯社）

足球巨星梅西（Lionel Messi）和蘇亞雷斯（Luis Suarez）到場觀戰下，塞爾蒂克持續在邁阿密客場逞兇。

懷特（Derrick White）狂砍生涯季後賽新高38分，其中22分出現在上半場，幫助球隊建立17分領先優勢。在全場最多領先28分優勢下，塞爾蒂克再以102：88撲滅熱火，系列賽取得3勝1敗聽牌資格。

這場比賽懷特還砍進季後賽新高8記三分球，這他成為隊史首位在季後賽至少拿到38分3阻攻還命中8顆三分球的球員。

泰托姆（Jayson Tatum）拿下20分11籃板5助攻，連續4場至少得到20分。他在第四節一次出手時曾遭受阿德巴約（Bam Adebayo）的一級惡意犯規，腳落地險些出現受傷情況，讓隊友霍福特（Al Horford）也忍不住上前理論。所幸泰托姆並無大礙。

布朗（Jaylen Brown）獲得17分5籃板，哈勒戴（Jrue Holiday）11分6籃板6助攻；波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）上半場結束前在沒有對抗情況下受傷退場，之後又沒能回歸，他得到7分3籃板。

人手短缺的熱火陣，陣中僅3人得分兩位數，阿德巴約獲得25分17籃板5助攻，赫洛（Tyler Herro）19分4籃板4助攻，馬丁（Caleb Martin）18分。

根據統計，包含例行賽在內，本季當塞爾蒂克將對手得分控制在100分以下，戰績是18戰全勝。至於熱火季後賽跨季已經在主場吞下6連敗。

足球巨星梅西（右）到場觀看塞爾蒂克和熱火之戰。（路透）
足球巨星梅西（右）到場觀看塞爾蒂克和熱火之戰。（路透）
懷特（左）大爆發，幫助綠衫軍輕鬆聽牌。（美聯社）
懷特（左）大爆發，幫助綠衫軍輕鬆聽牌。（美聯社）

季後賽 梅西 足球

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