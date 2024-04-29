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NBA／「在費城被喊MVP」布朗森47分隊史新高 率尼克聽牌

記者曾思儒／綜合報導
對戰76人，尼克布朗森狂飆47分。 (美聯社)
對戰76人，尼克布朗森狂飆47分。 (美聯社)

雖傷了重要成員藍道（Julius Randle），尼克隊季後賽還有布朗森（Jalen Brunson）帶領全隊，28日東區首輪第四戰他狂轟個人季後賽新高47分外帶10助攻，率尼克97：92踢館成功，系列賽對戰76人取得3勝1敗「聽牌」優勢。

47分也是尼克隊史季後賽個人單場最高得分，但布朗森強調現階段不在意紀錄，「我會在退休後回首，認真說，現在感覺很好，這幫助我們贏球，但這對我們繼續前進不會有任何幫助」。

布朗森2022年身披獨行俠戰袍曾有季後賽41分演出，去年代表尼克迎戰熱火也有同樣分數表現，但卻是悲劇英雄，當時尼克在第6戰吞敗，賽季宣告結束。28日布朗森突破個人紀錄，率隊克服第一節慢熱，從首節17：27落後到逆轉比分；他第四節初還到休息室，但一回歸就率尼克打出6：0攻勢，將領先擴大到86：81，最終在拉鋸戰中搶下勝利。

對戰76人，尼克布朗森狂飆47分。 (路透)
對戰76人，尼克布朗森狂飆47分。 (路透)

布朗森本季場均貢獻28.7分排聯盟得分榜第4位，但在費城出賽得分檔次再提升，第3戰轟下39分，28日再改寫隊史紀錄，還在客場獲得「MVP」歡呼；大學就讀費城近郊維拉諾華大學並拿過兩座全國冠軍的尼克球星提到，知道費城球迷有多瘋狂，「但看到尼克球迷到這，聽到他們聲音，感覺很酷，這非常棒」。

根據統計，布朗森不但以1分差打破隊史季後賽單場得分紀錄，且是尼克首位季後賽有至少40分、10助攻的球員，也是聯盟史上第3位單場有至少45分、10助攻的球員，另外加入楊恩（Trae Young）行列，成為史上唯二季後賽連續創造至少70分的球員。

76人當家球星安比德（Joel Embiid）下半場打滿，出賽44分鐘攻下27分、10籃板、6助攻，他坦言讓布朗森被喊「MVP」讓人失望，但背水一戰的球隊已經沒有退路，現在就是目標一場一場來、相信彼此。

季後賽 費城 退休

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