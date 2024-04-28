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NBA／主場被紐約球迷攻占 安比德生氣喊失望：這不OK

記者曾思儒／即時報導
76人球星安比德(右)。（路透）
76人球星安比德(右)。（路透）

76人隊28日主場迎戰尼克隊，但92：97輸掉季後賽首輪第4戰、遭尼克取得3：1「聽牌」優勢不說，場館還被不少尼克球迷「攻占」，讓聽到球迷喊尼克球星布朗森（Jalen Brunson）「MVP」的76人球星安比德（Joel Embiid）不是滋味。

「讓人失望。」安比德被問到尼克球迷「踢館」的想法如此回答，「我愛我們球迷。這很不幸，我是不會叫他們出場，但讓人失望。」

安比德表示，費城和紐約相去不遠，的確有很多尼克球迷前來，但他從沒見過如此情形，「我在這已經10年，是的，這讓我有點生氣，尤其費城被視為一座運動城市，球迷總是樂於展現，我不認為這情況該發生，這很不OK。」

不同於一般主場球隊響有一面倒的球迷歡呼，28日兩隊球迷各為其主，雙方球員進球時球場都能出現歡呼聲。

76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）認為，自家球迷表現很好，感謝地主支持，他也清楚兩支球團地理位置相去不遠，「所以事情就是如此，你必須走出去，必須捍衛一切。」

28日轟下尼克季後賽隊史紀錄47分的布朗森是眾所皆知的NFL費城老鷹隊球迷，他也承認得到的支持程度超出預期，「不騙人，我之前就說過，費城球迷非常堅韌、非常熱情，我是老鷹球迷，我完全明白，但看到尼克人，聽到他們在這裡感覺很酷，非常棒。」

費城 季後賽 NFL

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