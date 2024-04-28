我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登白宮記協晚宴暗酸川普是「6歲小孩」隻字未提以哈戰爭

舊金山中國遊客人數仍未復甦「這原因」是關鍵

NBA／湖人季後賽終於贏了 詹皇、戴維斯合攻55分打退金塊

記者曾思儒／綜合報導
詹姆斯(持球者)轟下30分擊退衛冕軍金塊隊，避免湖人遭到「橫掃」。(歐新社)
詹姆斯(持球者)轟下30分擊退衛冕軍金塊隊，避免湖人遭到「橫掃」。(歐新社)

西區季後賽首輪的話題對決，湖人隊27日在當家球星詹姆斯（LeBron James）轟下30分、戴維斯（Anthony Davis）25分、23籃板「雙20」領軍下，避免被逆轉劇本再上演，主場以119：108擊退衛冕軍金塊隊，搶下第4戰勝利，避免遭到「橫掃」，也中斷對戰金塊11連敗。

影音來源：YouTube

湖人前3戰都曾握有領先卻被金塊後來居上，第2戰更是浪費20分優勢，3戰打完勝場都沒開張，成為史上第152支0勝3敗隊伍。

27日登場的第4戰，湖人首節取得28：23領先，第二節再灌進33分，半場握有61：48領先，三節打完也保有91：80優勢。

決勝節詹姆斯連拿6分穩住領先，羅素（D'Angelo Russell）外線破網後湖人領先更達106：97；金塊雖在約柯奇（Nikola Jokic）連續得分下將比分縮小到7分差，但湖人里夫斯（Nikola Jokic）4罰俱中下連得6分，避免逆轉劇本再上演，最終湖人以119：108開胡，將季後賽戰線延長到第5戰。

湖人雙星27日有亮眼表現，詹姆斯上場39分鐘攻下30分，出賽42分鐘的戴維斯繳出25分、23籃板、6助攻表現，前一場得分掛零的羅素和里夫斯也各貢獻21分。

約柯奇27日繳出33分、14籃板、14助攻的「大三元」成績，波特（Michael Porter Jr.）和穆雷（Jamal Murray）各有27分、22分表現，但前一戰轟下29分的葛登（Aaron Gordon）只拿7分。

詹姆斯(持球者)轟下30分擊退衛冕軍金塊隊，避免湖人遭到「橫掃」。(美聯社)
詹姆斯(持球者)轟下30分擊退衛冕軍金塊隊，避免湖人遭到「橫掃」。(美聯社)

湖人 季後賽

上一則

MLB／192公里 大谷最強一擊 「快到看不見」

延伸閱讀

NBA／湖人背水一戰 詹姆斯轟30分、戴維斯雙20退金塊 逃過橫掃

NBA／湖人背水一戰 詹姆斯轟30分、戴維斯雙20退金塊 逃過橫掃
NBA／最多落後湖人20分 金塊穆雷跳投絕殺完成大逆轉

NBA／最多落後湖人20分 金塊穆雷跳投絕殺完成大逆轉
NBA／湖人首輪將再戰金塊 詹姆斯：我們都知道有多難

NBA／湖人首輪將再戰金塊 詹姆斯：我們都知道有多難
NBA／詹姆斯關鍵抄截反扣 湖人險勝灰熊短暫升第8名

NBA／詹姆斯關鍵抄截反扣 湖人險勝灰熊短暫升第8名

熱門新聞

大谷翔平將前往多倫多比賽。 （路透）

MLB／大谷翔平真的搭機去多倫多 藍鳥教頭：把帽子還來

2024-04-26 05:36
「紐約時報」報導23名中國游泳選手雖藥檢呈陽性仍放行，使泳壇恩怨曝光。圖為曾在東京奧運奪下2金等4面獎牌的張雨霏。(新華社)

紐時：中國泳將禁藥風波 泳壇齟齬浮檯面

2024-04-22 11:25

NBA／最多落後湖人20分 金塊穆雷跳投絕殺完成大逆轉

2024-04-23 02:30
大谷翔平搭機前往客場之旅。(取材自道奇官方X平台)

MLB／大谷躺平飛機上 球迷發問：合約包括2個座位？

2024-04-22 22:03
大谷翔平26日對戰藍鳥隊時擊出全壘打。(美聯社)

MLB／被藍鳥球迷噓聲伺候 大谷開轟回應 隊友也開噓

2024-04-27 02:50
大谷翔平敲出一發初速118.7哩、飛行距離450呎的超強勁全壘打。(路透)

MLB／大谷翔平暴力轟完反差萌 教頭讚：球棒寄宿閃電

2024-04-23 23:57

超人氣

更多 >
債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束
先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬

先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬
地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值

地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值
挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」

挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」
華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆

華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆