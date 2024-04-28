NBA／3人得分破20痛宰鵜鶘 雷霆3連勝聽牌

雷霆亞歷山大(持球者)拿下24分，率球隊打退鵜鶘，系列賽聽牌。(美聯社)

NBA季後賽 西區頭號種子雷霆27日客場106比85痛擊鵜鶘，系列賽取得3勝0敗，晉級分區準決賽聽牌，最快能在29日G4就宣告挺進西區準決賽。

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這一場比賽，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）雖20投僅8中，但拿下全場最高24分，帶5籃板、8助攻、4抄截、1阻攻。吉迪（Josh Giddey）貢獻21分、8籃板、6助攻。威廉斯（Jalen Williams）在第1節嘗試拋投時被對方英格倫（Brandon Ingram）前臂擊中臉部，導致缺席該節大部分時間，但仍繳21分、9籃板、5助攻、2抄截。

這一場比賽，雷霆首節膠著後，第2節以一波14比0攻勢拉開，上半場即以60比46領先，並維持雙位數優勢至終場。鵜鶘回主場，三分命中率由27.7%略為提升至28.1%，但20失誤送客隊23分、讓雷霆三分36投17中是致命傷。

「J-Dub（威廉斯綽號）很有天賦。」亞歷山大讚美隊友，「他今晚顯然也表現出色，令人印象深刻，沒有什麼我們沒看慣的。」

球隊已經聽牌，雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）說：「我們準備得很好。我們的身體素質、防守，還有對細節的專注都真的非常棒。」陷入絕境的鵜鶘教頭格林（Willie Green）對球隊喊話內容：「一切還沒完。聽著，我們在主場還有一場。」

兩隊將在29日進行第四戰，鵜鶘將奮力一摶，但在NBA歷史上從未有球隊能從0比3落後逆轉晉級。