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NBA／因夢幻隊立下目標 帕克：夢想沒被嘲笑代表不夠大

記者劉肇育／台北即時報導
「法國小跑車」帕克展開訪台行程。（記者林伯東／攝影）
「法國小跑車」帕克展開訪台行程。（記者林伯東／攝影）

手握四座NBA冠軍戒指的馬刺名人堂球星「法國小跑車」帕克（Tony Parker），25日與「人類精華影片」威金斯（Dominique Wilkins）一同展開訪台行程，在26日的記者會上，帕克透露，自己是因為看見夢幻隊在摩納哥的比賽，立下了想要成為NBA第一位歐洲控球後衛的夢想，他強調儘管當時因為這個夢想而遭到嘲笑、質疑，「但如果夢想沒有遭到嘲笑，就代表著還不夠大。」

在2001年以選秀第28順位被馬刺挑中的帕克，曾在2003、2005、2007與2014年與隊友鄧肯（Tim Duncan）、吉諾比利（Manun Ginobili）等人攜手幫助馬刺四度奪冠，更在2007年成為首位奪下FMVP的歐洲球員，去年他更是正式入選籃球名人堂，可以說是NBA史上最重要的歐洲球員之一。

對於這次受到國泰金控與NBA邀請赴台參與「2024國泰NBA國際高中邀請賽」等活動，帕克強調自己也是NBA邁向國際化的產物，因為10歲時自己因為看見了美國夢幻一隊在摩納哥與法國隊的友誼賽大勝超過80分，推動了他立下想要成為NBA第一個歐洲控球後衛的夢想。

帕克透露，儘管這個夢想在當時受到不少人質疑與嘲笑，但他認為夢想是無限大、不應該設限的，夢想如果沒有被嘲笑，就代表著還不夠大，另外他也習慣會將自己的夢想寫在筆記本上，時時提醒自己也讓目標能夠更清晰，「當夢想成真的那一刻，你就可以把那些笑聲還給那些曾經嘲笑你的人。」

不過帕克也坦言，在加入NBA的第一個賽季對於他來說確實困難重重，包括要想辦法贏得教練波波維奇（Greg Popovich）以及隊友鄧肯（Tim Duncan）等人的信任，「波波表面上非常嚴厲，但只是進聯盟打了五場就被教練推到先發，讓我覺得非常意外，我很擔心隊友鄧肯等人會不會認同我，當時我曾開玩笑，鄧肯瞪著眼睛看我，就會讓人懼怕，但我想要得到教練和隊友的認同和尊重，聽到他們對我的認可，是幫助我克服職業生涯最大挑戰的重點。」

對於今年奧運在巴黎舉行，帕克認為法國確實是很有天賦的隊伍，不過美國隊也匯集了一些好手，勢必會有一些精彩的賽事。

談到本季在NBA打出亮眼表現的溫班亞瑪（Victor Wembanyama），有機會與同樣來自法國的前輩戈貝爾（Rudy Gobert）爭奪年度最佳防守球員，帕克也說：「我認為他是很棒的，大家都知道他很能打，甚至可能是史上最好的新秀，就像是喬丹或是鄧肯都在第一年就打出令人印象深刻的表現，不管他是否能拿下年度最佳防守球員，最重要的是他展現了自己能夠打好球。」

「法國小跑車」帕克（左）展開訪台行程。（記者林伯東／攝影）
「法國小跑車」帕克（左）展開訪台行程。（記者林伯東／攝影）

NBA 馬刺 喬丹

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