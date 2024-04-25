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NBA／里德獲選年度第六人 衛斯特布魯克僅2票

記者劉肇育／綜合報導
灰狼隊長人里德（躍起者）獲選年度第六人。（路透）
灰狼隊長人里德（躍起者）獲選年度第六人。（路透）

NBA公布年度第六人獎項由灰狼隊長人里德（Naz Reid）以些微差距擊敗國王隊蒙克（Malik Monk）拿下，成為灰狼隊史第一位獲得此殊榮的球員，至於本季轉戰替補的快艇隊明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）則是僅獲得2張第三輪選票，排名第7名。

灰狼本賽季打出了「後賈奈特（Kevin Garnett）」時代最佳戰績，以56勝26敗創下隊史第二佳紀錄。里德最終也以本季僅缺席1場比賽，繳出平均13.5分、5.2籃板，外加超過4成的三分球命中率，以總分10分差距擊敗本季同樣打出生涯代表作，繳出平均15.4分、2.9籃板、5.1助攻的國王蒙克，成為灰狼隊史第一位獲選年度第六人的球員。

談到獲得此殊榮，里德也感謝灰狼球團與球迷對他的一路支持說：「很幸運能夠在這樣的環境下打球，這很特別，這對我來說就是夢想中的事情，他們從第一天就一路看著我，這讓我覺得相當特別。」

在這次的票選中，里德獲得45張首輪選票，蒙克則是拿下43張，第二、三輪選票兩人同為39張與10張，最終里德僅以總分10分的差距險勝蒙克，創下現行票選方式下年度第六人前兩名的最小分差。

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