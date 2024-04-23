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NBA／最多落後湖人20分 金塊穆雷跳投絕殺完成大逆轉

NBA／哈特打滿48分鐘 尼克連飆2顆3分彈逆轉76人

體育新聞組／綜合報導
哈特打滿48分鐘，整場表現亮眼。（路透）
哈特打滿48分鐘，整場表現亮眼。（路透）

76人與尼克22日進行季後賽首輪G2，尼克關鍵時刻上演奇蹟大逆轉，終場以104：101氣走76人。

尼克首節只得18分，陷入7分落後，第二節哈特（Josh Hart）外線3投全中，獨拿12分，半場打完尼克以49：53落後。

尼克第三節後段7：0攻勢逆轉戰局，末節最後2分37秒76人挑戰成功獲得球權，隨後馬克西（Tyrese Maxey）打進2分超前，接著又補上一記三分球，取得5分領先。

76人眼看就要贏球，布朗森（Jalen Brunson）最後27秒底角外線出手幸運彈進，76人接著球權被搶走，裁判沒響哨，迪文森佐（Donte Divincenzo）第一次外線出手沒進，但哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）搶到進攻籃板，迪文森佐第二次出手命中，1分領先。

哈爾特斯坦回過頭又賞馬克西火鍋，接著阿努諾比（OG Anunoby）2罰全中，76人安比德（Joel Embiid）外線沒進結束比賽。

哈特全場打48分鐘，拿到21分15籃板，還有2抄截2阻攻。布朗森29投8中，得到24分8籃板6助攻，哈爾特斯坦有14分8籃板4阻攻，迪文森佐也挹注19分。

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