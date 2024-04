NBA／最多落後湖人20分 金塊穆雷跳投絕殺完成大逆轉

前三節16投僅3中的穆雷(Jamal Murray),終於在第四節找回準星,單節獨拿14分,其中包辦球隊最後6分,更在戴維斯(Anthony Davis)面前轟進高難度絕殺跳投,讓第三節還領先20分的湖人 又一次苦吞被逆轉的痛苦。金塊22日以101比99氣走湖人,取得跨季對戰10連勝。

如同首戰搶分的模式,只是主角從詹姆斯(LeBron James)換成戴維斯和羅素(D'Angelo Russell),兩人單節合砍19分,取得領先優勢,同樣情況延續到第二節,戴維斯又獨拿14分,羅素三分彈無虛發,兩人光是在上半場就豪取42分之多,只比對手總得分少2分。

金塊外線低迷的情況一直沒有改善,上半場三分球23投僅6中,團隊命中率跌到34.8%,無法像前一戰在短短時間內扳平比分。進入下半場,湖人一度拉開20分差,但之後進攻完全停滯,一度8投盡墨,給了金塊追分契機,不過由於外線手感還是低迷,三節打完金塊仍落後10分。

