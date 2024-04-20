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NBA／「最強老八」熱火灼傷公牛 季後賽首輪再戰綠衫軍

記者劉肇育／綜合報導
熱火在附加賽擊敗公牛，再度以老八姿態晉級季後賽。(路透)
熱火在附加賽擊敗公牛，再度以老八姿態晉級季後賽。(路透)

NBA附加賽東區老八之爭，上賽季「最強老八」熱火再度克服逆境，在球隊一哥巴特勒（Jimmy Butler）、後場大將洛齊爾（Terry Rozier）雙雙缺陣的情況下，靠著赫洛（Tyler Herro）與賈克茲（Jaime Jaquez Jr.）攜手攻下55分，以112：91擊敗公牛，再度以老八姿態晉級季後賽，並將在首輪與塞爾蒂克對決。

熱火去年在附加賽奪下東區第八種子席次後晉級季後賽，並且成為史上第二支打進冠軍賽的「老八」，儘管最終不敵金塊無緣冠軍，但從附加賽一路殺進到冠軍賽的「老八傳奇」也成為去年季後賽最大驚奇。

而熱火今年再度落入附加賽，並且在首戰不敵76人後，19日則是與公牛爭奪東區老八，不過球隊一哥巴特勒與後場大將洛齊爾雙雙缺陣，讓熱火的處境變得比去年更佳嚴苛。

熱火赫洛(左)在關鍵戰役繳出24分。(美聯社)
熱火赫洛(左)在關鍵戰役繳出24分。(美聯社)

不過去年季後賽受到傷勢影響僅出賽1場的熱火赫洛在關鍵戰役挺身而出，他全場繳出24分、10籃板、9助攻的「準大三元」數據，加上首輪新秀賈克茲也有21分6籃板、6助攻的全能演出，幫助熱火從開賽就一路壓著公牛打。

赫洛說：「我知道很多人最關注的是得了多少分，但巴特勒是那種可以透過得分之外的很多方式來影響比賽的球員，而我就是努力補上他缺陣所帶來的影響，努力正確的打球，這是一場很棒的勝利，很高興我們又回到季後賽行列。」

而赫洛也不忘稱讚隊友的好表現，他就點名攻下21分的賈克茲是聯盟本季最好的新秀，並在這場比賽充分展現了這點，至於替補上陣拿下16分、7籃板的洛夫則扮演了拯救球隊的老將。

談到接下來熱火將再度以第8種子身分挑戰季後賽，赫洛也坦言很滿意球隊的處境，「說真的我很喜歡當第8種子，很多人都覺得我們贏不了，但我們贏了。我們在背水一戰時總是表現特別好，我們將要前往波士頓，我們會按照比賽計畫去做準備。」

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