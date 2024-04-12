NCAA／致敬「史上得分后」克拉克 愛荷華退休22號球衣

愛荷華女籃隊宣布，將退休克拉克的22號球衣，成為隊史第3人。 （路透）

連兩年闖進NCAA 女子一級冠軍戰，愛荷華大學和金盃卻都失交臂，但無損當家後衛克拉克（Caitlin Clark）歷史地位，11日愛荷華女 籃隊更宣布，將退休 克拉克的22號球衣，成為隊史第3人。

克拉克已經結束生涯最後一場NCAA賽事，締造無數得分和三分球紀錄的她，最終戰又寫下新猷，首節就攻下18分，創冠軍戰單節最高得分紀錄，但愛荷華沒能打破南卡羅來納大學今年賽季完美勝率，最終以75：87結束本季最終戰。

大學生涯雖沒最完美結局，克拉克帶領的熱潮席捲全美，愛德華體育總監戈茨（Beth Goetz）11日在克拉克和球迷們面前宣布，「鷹眼」女籃將退休克拉克的22號背號，讓她加入學姊古斯塔夫森（Megan Gustafson）和愛德華（Michelle Edwards）行列。

「我們一直知道妳的球衣會高懸球場，我很榮幸正式宣佈，妳會是最後一位穿著22號的球員。」戈茨向克拉克說到。

克拉克也和鷹眼女籃致敬，她說：「這個號碼份量很重，遠遠超過我的名字。我非常榮幸，那將會是很特別的一天。」

22歲的克拉克在NCAA最後一個球季成為NCAA一級的史上得分后，隊史得分后當然也是她的名字；她將投入美國時間4月15日進行的WNBA選秀會，預期會以「狀元」身分加入印第安納狂熱（Indiana Fever）隊。