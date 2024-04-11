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NBA／缺陣23戰回歸化身百分百男孩 楊恩：感覺很好

記者曾思儒／即時報導
楊恩第一個進球就是左手上籃，證明傷勢已完全復原。（路透）
楊恩第一個進球就是左手上籃，證明傷勢已完全復原。（路透）

老鷹隊當家球星楊恩（Trae Young）2月因左手手指韌帶斷裂動手術，已經缺陣一個半月，10日總算回歸，但黃蜂隊布里吉斯（Miles Bridges）搶走風采，他最後3.8秒致勝上籃，助黃蜂以115：114逆轉老鷹。

楊恩是美國時間2月23日碰暴龍隊時傷到左手指，4天後動了手術；老鷹少了本季場均有26.4分貢獻的得分王楊恩，23場比賽戰績是12勝11敗，好消息是至少東區排名第10的身分還可打附加賽，且10日歸隊的楊恩只打15分鐘就繳出14分、11助攻的「雙10」成績，球隊吞敗仍有正面消息。

第四節都休息的楊恩說：「感覺很好，我的手感覺也很好。」他10日化身「百分百男孩」，全場5投俱中，包括2次外線出手；他第一個進球正是左手上籃，不過他透露並非刻意，「這對我是很自然的動作」。

終於回歸的楊恩也有心情開玩笑，10日他的隊友波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）投進5枚三分彈，本季三分球命中數達到235球，超越原本楊恩2021到22年賽季締造的233球隊史紀錄，楊恩聽到之後笑說：「可以不要告訴我，我（助攻）幫他超過我自己嗎？」。

老鷹還有3場例行賽，楊恩表示，目標是在最後幾戰讓自己上場時間回到正常；老鷹教頭史奈德（Quin Snyder）也說，楊恩首戰狀況不錯，「他看起來很舒服」。

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