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NBA／快艇4巨頭缺陣海蘭德扛大旗 太陽靠布克37分止敗

記者劉肇育／即時報導
布克全場24次出手命中13球，其中包括5顆三分球，拿下太陽最高的37分。(路透)
布克全場24次出手命中13球，其中包括5顆三分球，拿下太陽最高的37分。(路透)

太陽隊與快艇隊連續兩天交手，前一場比賽一度落後37分，最終以13分差距輸球的太陽，10日在布克（Devin Booker）觸底反彈攻下37分領軍下，以124：108成功報了一箭之仇，也保住了爭奪西區第6名和直通季後賽門票的機會。

目前西區排名第7名的太陽，儘管仍有機會追上第6名的鵜鶘隊，直接晉級季後賽，但近來他們卻是遭遇聯盟列強的接連考驗，尤其是日前與鵜鶘的正面對決輸球更是造成重傷害。

而9日太陽出戰快艇，儘管快艇少了雷納德（Kawhi Leonard）與哈登（James Harden）兩大主力，但卻一度領先太陽達到37分之多，反觀太陽卻是火力盡失，尤其是布克全場出手11次僅命中1球。

但10日雙方再度交手，布克進攻火力總算甦醒，他全場24次出手命中13球，其中包括5顆三分球，拿下太陽最高的37分，比爾（Bradley Beal）與杜蘭特（Kevin Durant）也分別有26分與24分進帳。

反觀快艇不僅雷納德、哈登持續缺陣，連喬治（Paul George）和9日拿下「大三元」的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）都直接輪休，但年輕後衛海蘭德（Bones Hyland）攻下全隊最高的37分，帶領快艇前三節還與對手纏鬥，但末節太陽靠著單節32：15的攻勢，最終以16分差取勝，與鵜鶘的勝差也僅剩半場。

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