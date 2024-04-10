NBA／國王遇「雷」擊 沙波尼斯連61場雙十中斷

沙波尼斯連61場雙十中斷。（路透）

國王9日作客雷霆一度領先20分，但下半場完全崩盤，終場以105：112輸球。國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）全場只有8分13籃板，中斷連61場「雙十」紀錄。

雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）傷癒復出，但上半場國王雙衛福克斯（De'Aaron Fox）和艾利斯（Keon Ellis）合砍41分，半場打完領先雷霆19分。

下半場戰況風雲變色，亞歷山大第三節獨得17分，帶隊追到3分差。末節戰況膠著，互有領先，亞歷山大關鍵時刻連得6分，雷霆打出一波8：0強勢收尾。

亞歷山大全場22投11中，罰球20投16中，攻下40分7籃板。多特（Luguentz Dort）進帳18分全隊次高，霍姆葛倫（Chet Holmgren）有15分9籃板2抄截2阻攻。

國王方面，福克斯投進7顆三分球，得到33分8籃板6助攻，艾利斯外線15投8中，拿到本季新高26分，還有7籃板5助攻3阻攻。沙波尼斯只拿到8分13籃板5助攻，還發生6次失誤。