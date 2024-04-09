NBA／全場只有2罰 公鹿大勝綠衫軍卻傷字母哥

安戴托昆波小腿拉傷提前退場。(路透)

塞爾蒂克隊和公鹿隊今天上演東區前2種子的強權對決，戰況卻一面倒，公鹿首節就取得16分領先，第二節差距擴大到20分，一路領先下以104：91擺平「綠衫軍」，不過「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）第三節左小腿拉傷提前退場，成公鹿隱憂。

Giannis Antetokounmpo was helped to the locker room after suffering a non contact leg injury… Prayers 🙏🏽 pic.twitter.com/bNLmpztM7G — 30🅿️roblemz (@30problemz) 2024年4月10日

帶著62勝迎敵的塞爾蒂克已確定是本季聯盟戰績最佳隊伍，今天中鋒霍福特（Al Horford）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）都休息，加上當家球星泰托姆（Jayson Tatum）上半場手感不佳，綠衫軍首節僅拿21分，陷入16分落後。

主場出賽的公鹿第二節持續拉開差距，波提斯（Bobby Portis）灌籃得手後公鹿領先到47：23，半場也握有63：43領先。泰托姆第三節個人轟下13分，助隊打出單節24：15攻勢縮小差距，但公鹿外線攻勢不停歇，最終仍以13分差距收下主場勝利。

公鹿今天三分球36投17中，命中率超過4成7，B.洛培茲（Brook Lopez）三分球8投5中攻下15分，畢斯利（Malik Beasley）外線8投4中攻下20分、10籃板，傷退的「希臘怪物」安戴托昆波15分、8籃板、7助攻；塞爾蒂克以泰托姆22分最高。

上半場早早拉開差距，兩隊今天行禮如儀，全場合計只有12次犯規，塞爾蒂克沒有球員站上罰球線，公鹿只有「希臘怪物」2罰1中，寫下特別紀錄。