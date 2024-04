NCAA／康乃狄克二連霸奪隊史第6冠 追上北卡並列第三

康乃狄克收下NCAA男籃隊史第6冠。(路透)

普度明星中鋒「小姚明」周志豪今天主宰禁區,狂掃37分10籃板,但獨木難撐大局,對手康乃狄克在後衛紐敦成功組織攻勢帶領下衛冕成功,收下NCAA 男籃隊史第6冠。

全美大學體育聯盟(NCAA)一級男子籃球錦標賽今天進行冠軍戰,由東區頭號種子康乃狄克大學(University of Connecticut)與中西區頭號種子普度大學(Purdue University)正面交鋒。

康乃狄克尋求成為繼2006、2007年完成2連霸的佛羅里達大學(University of Florida)之後,首支成功衛冕的球隊;普度則由身高約224公分、有華人血統的周志豪(Zach Edey)領軍,力拚隊史首座NCAA一級男籃冠軍 。

這場比賽開打後,兩隊不斷拉鋸、多次戰成平手,普度在周志豪跳投得手後,一度以23比21躍居領先,但紐敦(Tristen Newton)先以跳投扳平戰局,接著送出助攻讓柯林根(Donovan Clingan)完成「3分打」,助康乃狄克領先3分。

普度靠周志豪籃下放進分數,將落後縮小到1分差距後,柯林根的跳投、紐敦的上籃讓康乃狄克連下4分拉開差距,上半場就以36比30領先普度。

下半場的比賽,康乃狄克在41比34領先之際,靠卡瑟爾(Stephon Castle)的上籃和強生(Samson Johnson)連兩次接獲紐敦傳球灌籃得手,以47比34領先達兩位數,並在史賓塞(Cam Spencer)跳投得手後,首度領先到本場比賽最多的18分。普度雖靠周志豪的強勢演出試圖追分,但最終仍讓康乃狄克以15分差距贏球。

康乃狄克以75比60獲勝,收下隊史第6冠,追上北卡羅來納大學(University of North Carolina)並列第3,僅次於加州大學洛杉磯 分校(UCLA(University of California, Los Angeles)11冠、肯塔基大學(University of Kentucky)8冠。

紐敦除攻下20分是全隊最高,送出7次助攻僅比普度全隊的8次助攻少1次;卡瑟爾為康乃狄克貢獻15分;柯林根、史賓塞雙雙進帳11分。

周志豪轟下本場比賽最高的37分,還抓下全場最多的10個籃板;史密斯(Braden Smith)拿下12分,且普度全隊8次助攻都是由他送出。

康乃狄克此役攻勢順暢,全隊有18次助攻,比普度多10次,35個籃板也比普度多7個;4成84的投籃命中率優於普度4成44,2成73的三分球命中率表現也比普度的1成43好,都是獲勝的關鍵。