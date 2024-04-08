我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛城新語╱華人圈生態 是否每下愈況

搜救還沒完…台灣東部外海又震 規模5.1 花蓮宜蘭震度4級

NBA／厄文飆48分賞火箭5連敗 送勇士附加賽門票

體育新聞組／綜合報導
厄文狂砍48分，讓火箭吞下5連敗。（路透）
厄文狂砍48分，讓火箭吞下5連敗。（路透）

獨行俠7日主場迎戰火箭一度陷入22分落後，靠著艾克森（Dante Exum）追平三分球拖進延長，加上球星厄文（Kyrie Irving）全場狂砍48分，終場以147：136贏球。火箭吞下5連敗，與勇士勝差達4.5場，加上對戰劣勢，確定打不進附加賽。

火箭首節就狂轟42分，第二節更一度領先多達22分，但獨行俠雙星唐西奇（Luka Doncic）和厄文輪流發威，半場結束前追到5分差。

下半場兩隊一路拉鋸，最後8.1秒火箭領先3分，沒想到史密斯（Jabari Smith Jr.）站上罰球線2罰0中，獨行俠追平機會交給艾克森外線命中，比賽進入延長。獨行俠前鋒華盛頓（P.J. Washington）延長賽飆進兩記三分球，成為獲勝關鍵。

厄文全場25投15中，罰球17投15中，攻進本季新高48分。唐西奇繳出37分12助攻9籃板準大三元，華盛頓和艾克森都拿下14分。火箭方面，布魯克斯（Dillon Brooks）砍進本季新高29分，范弗利特（Fred VanVleet）24分12助攻，格林（Jalen Green）得到21分8助攻。

全場命中15次罰球創厄文個人生涯新高，他賽後受訪時說，「我精力充沛，但已筋疲力盡，我們一直在戰鬥，繼續做好事，並信任彼此。」獲勝功臣艾克森也稱讚厄文的進攻能力，「他能殺入禁區，也能中距離和外線投籃，任何事都會。你可以信任他，他會隨機應變，關鍵時刻就是給他表演」。

厄文(左)狂砍48分，讓火箭吞下5連敗。（路透）
厄文(左)狂砍48分，讓火箭吞下5連敗。（路透）

厄文 勇士

上一則

NBA／公鹿殺手 布朗森5度交手 一共轟進186分

下一則

NBA／詹姆斯休兵、戴維斯傷退 灰狼單節轟46分擊倒湖人

延伸閱讀

NBA／唐西奇缺陣照贏勇士 基德：厄文帶來贏球希望

NBA／唐西奇缺陣照贏勇士 基德：厄文帶來贏球希望
NBA／唐西奇「大三元」擋不下勇士 獨行俠7連勝告終

NBA／唐西奇「大三元」擋不下勇士 獨行俠7連勝告終
NBA／唐西奇3節就轟47分 獨行俠斷火箭11連勝

NBA／唐西奇3節就轟47分 獨行俠斷火箭11連勝
NBA／唐西奇生涯大三元追平哈登 獨行俠近9戰勇奪8勝

NBA／唐西奇生涯大三元追平哈登 獨行俠近9戰勇奪8勝

熱門新聞

大谷翔平。（路透）

MLB／大谷道奇首轟球爭議落幕 補償球迷簽名簽到飽

2024-04-06 01:00

馬克宏面前糗摔落板 法跳水選手自我解嘲被讚爆

2024-04-05 13:48
接到大谷本季首轟球的女球迷，控訴遭道奇球團施壓才輕易歸還這球。（路透）

大谷首轟球怎換回？女球迷控道奇來硬的：無選擇餘地

2024-04-04 22:30
大聯盟官方把史特拉斯堡列入退休名單。（路透）

MLB／ 國民隊「天才小史」確定退休 7年2.45億元只投528球

2024-04-06 21:54
鬼才教頭麥登（Joe Maddon）認為水原涉賭其中有太多難以理解之處。（路透社）

鬼才教頭麥登不信大谷會賭：他根本不在乎錢，錢會自己來

2024-03-29 23:35
愛阿華大學「女柯瑞」克拉克。(路透)

NCAA／「女柯瑞」克拉克魅力燒全美 4強收視率再創紀錄

2024-04-07 03:45

超人氣

更多 >
企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾
噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力
影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生

影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生
影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈
成龍迎70歲生日 白髮蒼蒼照片流出 本人親揭真相

成龍迎70歲生日 白髮蒼蒼照片流出 本人親揭真相