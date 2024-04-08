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NBA／柯瑞休兵、湯普森轟32分 勇士退爵士確定打附加賽

記者曾思儒／即時報導
勇士隊湯普森(左)7日在柯瑞休息時，肩負得分重任。(路透)
勇士隊湯普森(左)7日在柯瑞休息時，肩負得分重任。(路透)

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天對爵士隊休兵，但有「浪花兄弟」搭檔湯普森（Klay Thompson）領銜飆分，他轟進6記三分球在內的32分，本季三分球進球數超過250顆，率隊以118：110拿下主場勝利，也確保附加賽席位。

今天勇士奪勝前，火箭隊延長賽敗給獨行俠隊，讓勇士確定搶下附加賽最後一席；勇士確定要透過附加賽才能爭取季後賽門票，且第10的名次也無法提升，球團先前就已決定讓36歲的柯瑞輪休，這僅是他本季第7場缺陣。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）先前就提到，柯瑞需要休息，「這已經是他一段時間來打最多比賽的一次，這對他下周會很有幫助。」柯瑞目前已出賽71場，是2016到17年賽季後的最多場次。

雖少了柯瑞，湯普森挺身而出，首節他就飆進3記三分球在內的13分，助隊打出41：28的單節比數，兩位數優勢一路維持，三節打完差距更擴大到97：77，第四節末領先雖被爵士縮小到個位數，不影響勇士主場勝利到手。

湯普森上半場就攻下25分，全場三分球13投6中轟下最高32分，本季三分球進球數達到254球，生涯第4度單季三分球進球數超過250球；因膝傷缺席6場的庫明加（Jonathan Kuminga）回歸也贊助21分、10助攻。

爵士以替補後衛朱贊（Johnny Juzang）27分最高。

勇士 柯瑞 季後賽

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