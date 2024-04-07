NBA／安比德歸隊砍30分 76人4連勝

安比德(右)輕鬆砍下30分12籃板助球隊取得近期四連勝。 （路透）

賽前3連勝的76人作客人手短缺但近期同樣3連勝的灰熊，傷癒歸隊的安比德（Joel Embiid）上場23分鐘就輕鬆拿下30分12籃板，加上烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）17分貢獻，終場76人以116比96大勝灰熊，取得近期4連勝，距離東區第7的熱火僅剩半場勝差，離第6的溜馬也只剩1場勝差。

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此戰灰熊上半場完全守不住安比德，讓他在半場打完就以10投7中得到22分，外加10個籃板的雙十成績，而灰熊上半場手感不佳，三分球12投僅2中，團隊投籃命中率37%。半場打完76人取得62比42大幅領先。易籃後，灰熊仍無法將比分追近至個位數，最終以20分差落敗終止近期3連勝。

灰熊此戰僅動用8人輪替，全隊5人得分上雙，小皮朋（Scotty Pippen Jr）拿下24分、傑克森（GG Jackson）17分、古德溫 （Jordan Goodwin）15分、辛普森（Zavier Simpson）14分和佩雷拉（Maozinha Pereira）拿下13分。灰熊也在6日退休 效力灰熊11個賽季小加索（Marc Gasol）33號的球衣，他曾帶領灰熊連續7個賽季進季後賽 ，並於2013年打進西區決賽。