我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

原先傳4月8日「馬習二會」 北京官方：當天無此行程

全美多所大學 新生費用年逾9萬

NBA／唐西奇缺陣照贏勇士 基德：厄文帶來贏球希望

記者劉肇育／即時報導
華盛頓（左）最後4.1秒的關鍵上籃，獨行俠隊以2分差距險勝勇士隊。(路透)
華盛頓（左）最後4.1秒的關鍵上籃，獨行俠隊以2分差距險勝勇士隊。(路透)

獨行俠隊5日在球隊一哥唐西奇（Luka Doncic）缺陣的情況下，靠著華盛頓（P.J. Washington）進帳轉隊後新高的32分，其中包括比賽最後4.1秒的關鍵上籃，以2分差距險勝勇士隊，讓明星後衛厄文（Kyrie Irving）都直言，5日是屬於華盛頓的夜晚。

今年2月透過交易轉戰獨行俠的華盛頓，儘管來到擁有兩大球星坐鎮的獨行俠，讓他在得分數據上有所下滑，不過在最近幾場比賽，華盛頓的出手次數也逐漸增加，尤其在5日與勇士之戰，華盛頓全場出手18次命中12球，其中包括三分球8投5中，進帳轉隊後的新高32分外帶5籃板5抄截2阻攻。

而華盛頓不僅頂下了唐西奇缺陣的得分缺口，還在比賽最後4秒接獲小哈德威（Tim Hardaway Jr.）的助攻擺進超前2分，加上勇士湯普森（Klay Thompson）最後一擊失手，終場獨行俠就以2分差距擊敗勇士。

談到華盛頓5日的表現，拿下26分的獨行俠厄文說：「他非常出色，從比賽開始時他的狀態你就知道這會是一個特別的夜晚，這就是我們所需要他的表現，特別是當我們陣中少了一些球員時，我們會需要他的進攻火力。」

而華盛頓也說：「5日唐西奇缺陣，我在進攻端必須打得更有侵略性，我努力地找到自己的進攻位置，在比賽初期就不斷嘗試進攻，試圖給對手的防守帶來壓力。」

至於厄文5日也與艾克森（Dante Exum）攜手頂下串連球隊攻勢的任務，兩人合計送出14次助攻，讓總教練基德（Jason Kidd）也感到相當滿意，「當厄文在場上時就帶給我們贏球的希望，你可以看到他對於隊友的信任，更可以看到隊友對他的信任，這是一件美麗的事情。」

勇士 厄文

上一則

NBA／鵜鶘國王勇士都輸球 湖人有機會拚西區第7

延伸閱讀

NBA／唐西奇「大三元」擋不下勇士 獨行俠7連勝告終

NBA／唐西奇「大三元」擋不下勇士 獨行俠7連勝告終
NBA／唐西奇3節就轟47分 獨行俠斷火箭11連勝

NBA／唐西奇3節就轟47分 獨行俠斷火箭11連勝
NBA／唐西奇生涯大三元追平哈登 獨行俠近9戰勇奪8勝

NBA／唐西奇生涯大三元追平哈登 獨行俠近9戰勇奪8勝
NBA／厄文空接爆扣隊友給50分 獨行俠18灌創近20年紀錄

NBA／厄文空接爆扣隊友給50分 獨行俠18灌創近20年紀錄

熱門新聞

鬼才教頭麥登（Joe Maddon）認為水原涉賭其中有太多難以理解之處。（路透社）

鬼才教頭麥登不信大谷會賭：他根本不在乎錢，錢會自己來

2024-03-29 23:35

馬克宏面前糗摔落板 法跳水選手自我解嘲被讚爆

2024-04-05 13:48
接到大谷本季首轟球的女球迷，控訴遭道奇球團施壓才輕易歸還這球。（路透）

大谷首轟球怎換回？女球迷控道奇來硬的：無選擇餘地

2024-04-04 22:30
水手隊傳奇球星鈴木一朗拍攝開季宣傳影片。(截自水手隊X影片)

MLB／帥翻…鈴木一朗復刻招牌手勢 J-Rod卻狂笑場

2024-03-28 11:27
MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平。(歐新社)

大谷翔平首吐心聲後 美媒：留下更多問號

2024-03-26 12:45
新加坡傳奇泳將斯庫林宣布退休。（路透）

游泳／28歲泳將宣布退休 曾中斷「飛魚」菲爾普斯4連霸美夢

2024-04-02 02:00

超人氣

更多 >
研究長壽20年 他培養出5個健康習慣

研究長壽20年 他培養出5個健康習慣
規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘

規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘
4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起

4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起
大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢

大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢
買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶

買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶