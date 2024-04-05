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NBA／勇士大勝火箭、伊森成笑柄 湯普森：他有點無聊

記者劉肇育／即時報導
湯普森(左)4日攻下29分。（路透）
湯普森(左)4日攻下29分。（路透）

西區附加賽關鍵戰4日由第10名的勇士隊出戰火箭隊，勇士在柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）與傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）攜手攻下78分下，以133：110輕取火箭，也將雙方勝差擴大到4場，賽後勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也直言，球隊目前狀況確實很好。

勇士與火箭在例行賽尾聲展開激烈的卡位戰，不過火箭在日前連勝終止後近期卻是苦吞2連敗，反觀勇士卻是拉出一波5連勝，這也讓雙方4日的碰頭幾乎可以說是附加賽門票的決定戰。

而勇士4日不僅「浪花兄弟」柯瑞、湯普森上半場就火力全開，先發上陣的傑克森-戴維斯也以10投8中的高效率表現拿下20分，整場比賽壓著火箭打，最終以23分差距大勝火箭，不僅將勝差擴大，也讓4日穿著「勇士出來打吧」衣服的火箭伊森（Tari Eason）瞬間淪為笑柄。

伊森日前在火箭不斷追擊勇士期間，不僅在個人社群上留言「勇士出來打吧（Warriors come out to play）」向對手挑釁，4日更直接穿著印有此字樣的衣服來到場邊，但最終火箭不但輸球，伊森甚至還未登錄，這也讓勇士贏球後，小裴頓（Gary Payton II）在休息室高喊「勇士出來打吧」，嘲諷伊森的言行。

而4日攻下29分的湯普森更說：「我覺得這有點無聊，尤其你還是一名沒有上場的球員，只是站在場邊惡搞，這到底算什麼意思？」

對於勇士拿下這一勝後，幾乎可以確定附加賽門票到手，但總教練柯爾強調，更關心的只有如何鞏固這段連勝氣勢，「我們沒有考慮太多排行榜的事情，只想著如何繼續贏下去，現在我們狀態正好，所以在剩下的6場比賽中，就看看我們會如何表現吧。」

勇士 柯瑞

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