NBA／勇士大勝火箭、伊森成笑柄 湯普森：他有點無聊

湯普森(左)4日攻下29分。(路透)

西區附加賽關鍵戰4日由第10名的勇士 隊出戰火箭隊,勇士在柯瑞 (Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)與傑克森-戴維斯(Trayce Jackson-Davis)攜手攻下78分下,以133:110輕取火箭,也將雙方勝差擴大到4場,賽後勇士總教練柯爾(Steve Kerr)也直言,球隊目前狀況確實很好。

勇士與火箭在例行賽尾聲展開激烈的卡位戰,不過火箭在日前連勝終止後近期卻是苦吞2連敗,反觀勇士卻是拉出一波5連勝,這也讓雙方4日的碰頭幾乎可以說是附加賽門票的決定戰。

而勇士4日不僅「浪花兄弟」柯瑞、湯普森上半場就火力全開,先發上陣的傑克森-戴維斯也以10投8中的高效率表現拿下20分,整場比賽壓著火箭打,最終以23分差距大勝火箭,不僅將勝差擴大,也讓4日穿著「勇士出來打吧」衣服的火箭伊森(Tari Eason)瞬間淪為笑柄。

伊森日前在火箭不斷追擊勇士期間,不僅在個人社群上留言「勇士出來打吧(Warriors come out to play)」向對手挑釁,4日更直接穿著印有此字樣的衣服來到場邊,但最終火箭不但輸球,伊森甚至還未登錄,這也讓勇士贏球後,小裴頓(Gary Payton II)在休息室高喊「勇士出來打吧」,嘲諷伊森的言行。

而4日攻下29分的湯普森更說:「我覺得這有點無聊,尤其你還是一名沒有上場的球員,只是站在場邊惡搞,這到底算什麼意思?」

對於勇士拿下這一勝後,幾乎可以確定附加賽門票到手,但總教練柯爾強調,更關心的只有如何鞏固這段連勝氣勢,「我們沒有考慮太多排行榜的事情,只想著如何繼續贏下去,現在我們狀態正好,所以在剩下的6場比賽中,就看看我們會如何表現吧。」