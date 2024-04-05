NBA／76人險勝熱火如洗三溫暖 馬克西：就像進入3月瘋

馬克西（左）4日37分、11助攻、9籃板。（路透）

仍在為季後賽 席次做最後卡位的76人隊與熱火隊4日交鋒，76人在前場復出的中鋒安比德（Joel Embiid）全場猛轟29分，加上馬克西（Tyrese Maxey）也有37分、11助攻、9籃板的全能演出，以109：105擊敗熱火，也將兩隊勝差追近到半場，與東區第6名的溜馬隊也僅有1場勝差。

76人4日在與熱火之戰一度在上半場取得高達16分領先優勢，不過下半場地主熱火卻展開猛烈反撲，甚至在第四節一度逆轉戰局，但關鍵時刻馬克西與烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）聯手出擊，為76再度逆轉戰局，以4分差距搶下關鍵一勝，讓他們仍有機會超越熱火，甚至是直接取得季後賽門票。

76人在4日賽後已經拉出一波3連勝，且根據統計數據當安比德與馬克西本季一同出賽時，球隊勝率逼近8成，談到4日的激戰，76人總教練諾斯（Nick Nurse）說：「這是一場競爭激烈的比賽，從開賽每個人就不斷來回跑動，耗費相當多的體力和精力。」

4日攻下37分、11助攻、9籃板的馬克西則說：「現在每一場比賽對我們都很重要，我們就像是進入3月瘋的球隊，雖然不是說每場比賽都是淘汰賽，但每場比賽都至關重要。」

而熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）也直言，這場比賽的賽況就像目前東區季後賽門票卡位戰一樣來來回回，「我們幾隊在積分榜上差距相當小，這就是為什麼當我們幾隊交手時總是有來有回，我們也會繼續奔跑下去。」