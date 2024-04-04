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NBA／塞爾蒂克打趴雷霆奪隊史第14次60勝 對手教頭：他們是法拉利

記者曾思儒／即時報導
「綠衫軍」塞爾蒂克隊本季戰績獨走，3日以135：100大勝雷霆隊。（路透）
「綠衫軍」塞爾蒂克隊本季戰績獨走，3日以135：100大勝雷霆隊。（路透）

「綠衫軍」塞爾蒂克隊本季戰績獨走，3日以135：100大勝雷霆隊，除迎接主場11連勝，更進帳第60勝，確定以聯盟最佳戰績進入季後賽，享有所有對戰的主場優勢，連對手雷霆教頭戴格諾（Mark Daigneault）都用「法拉利」形容塞爾蒂克本季展現的氣勢。

轉戰綠衫軍首季就參與隊史第14次的單季60勝里程碑，3日攻下27分、12籃板、5阻攻的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）說：「我們值得。」布朗（Jaylen Brown）附和說，球隊例行賽走得很扎實，持續進步。

「我們沒跳過任何步驟，60勝，我認為我們正在正軌，當季後賽開始，一切又回到原點。」布朗說。他先前扭到左手，檢查後是傷到韌帶，但3日仍出賽還攻下23分，20投9中的他強調身體沒有大礙，傷勢不會阻止自己前進，但也承認對手傷對3日「有點影響」。

隊史第14度單季拿下60勝，塞爾蒂克持續締造聯盟紀錄，另外一支單季至少10次拿下60勝的是「紫金軍團」湖人隊的11次。

綠衫軍教頭馬祖拉（Joe Mazzulla）提到，60勝對球隊是另項里程碑，大家不會視為理所當然，但也希望球員不用太放在心上，「我們今晚可以好好享受，明天起床後，沒人會在意了。」

雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）3日再因右大腿傷勢缺席，威廉斯也因扭傷左腳踝連2場缺陣。

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