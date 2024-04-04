NBA／塞爾蒂克奪60勝 鎖定聯盟龍頭 2008年後再次登頂

塞爾蒂克長人波爾辛吉斯表現亮眼。（歐新社）

塞爾蒂克3日在主場以135：100痛宰雷霆，取得本季第60勝，也確定拿下聯盟龍頭寶座，擁有季後賽 所有系列賽主場優勢。

雷霆主將亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和威廉斯（Jalen Williams）都缺陣，塞爾蒂克三節打完領先10分。末節塞爾蒂克打出25：7攻勢，比賽剩6分鐘就進入垃圾時間。

塞爾蒂克長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）全場得到27分12籃板5阻攻，泰托姆（Jayson Tatum）24分7籃板，布朗（Jaylen Brown）也有23分7籃板。雷霆全場外線24投5中，吉迪（Josh Giddey）砍下17分已是全隊最高。

這是塞爾蒂克自2007-08賽季以來，首度例行賽聯盟第1，當年由賈奈特（Kevin Garnett）、皮爾斯（Paul Pierce）和艾倫（Ray Allen）三巨頭領軍，在總冠軍賽 以4：2擊敗湖人 ，奪下隊史第17冠。塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）受訪時被問到是否要慶祝，他說，「今天我們會享受一下，明天就不會有人在乎這些。」

此外，活塞隊3日以113：121敗給老鷹隊，但板凳出發的弗林（Malachi Flynn）狂轟50分，讓他名字進入史冊，成為NBA史上第3位替補轟下超過50分的球員。

25歲的弗林2020年選秀對第一輪29順位被暴龍隊挑中，本季被交易到活塞，今天面對老鷹光是下半場就轟下33分，全場50分成隊史替補球員最高分紀錄，一舉超越漢米爾頓2009年2月締造的38分原紀錄。

神奇表現也讓弗林追平安德森（Nick Anderson）1993年4月23日板凳出發攻下50分的紀錄，兩人僅次於克勞佛（Jamal Crawford）2019年4月9日締造的替補貢獻51分數據。

弗林第一節5分38秒才被換上場，他全場25投18中，包括9投5中的三分球，只上場34分鐘就成為本季第10位轟破50分的球員。

過去生涯最高27分的弗林，除一口氣推高生涯最高得分，6籃板寫下本季最高，還有5助攻和5抄截全能演出，無奈活塞仍吞下近11場比賽的第10敗。