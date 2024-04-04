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NBA／湖人出征客場 6連戰收下5勝 穩住附加賽位置

記者曾思儒／綜合報導
詹姆斯攻下25分、9助攻。（路透）
詹姆斯攻下25分、9助攻。（路透）

湖人隊客場6連戰最終戰，雙星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）沒缺席，兩人聯手轟下60分，助隊以125：120擊敗巫師隊，客場6戰收下5勝，穩住附加賽位置。

湖人客場「背靠背」出征，戴維斯和詹姆斯上一場出戰暴龍隊上場時間都不到30分鐘，3日持續出賽，雙星率湖人首節就轟下39分，奠定兩位數領先優勢。

戴維斯第三節末的爆扣，讓湖人帶著101：86領先進入決勝節，普林斯（Taurean Prince）的跳投得手更讓湖人差距擴大到17分，但巫師回敬一波15：0攻勢，讓湖人領先剩下一球差。緊要關頭戴維斯和詹姆斯再挺身而出，兩人連投帶罰連拿11分，詹姆斯還有爆扣畫面，加上里夫斯（Austin Reaves）挹注外線，湖人拉出16：4強攻，差距回到兩位數。

領先擴大下，詹姆斯、戴維斯和八村壘等先發在最後100秒左右下場休息，不料巫師連飆3記外線，讓差距回到5分，最後17秒讓戴維斯和詹姆斯又回到場上，接續戴維斯送出關鍵阻攻，一掌拍下巫師逆轉機會，最終湖人仍以125：120帶走勝利。

湖人先發得分都達兩位數，戴維斯 此戰狂轟35分外帶18籃板和3阻攻，且全場15罰全中，詹姆斯25分、9助攻，首度回到前東家主場的八村壘貢獻19分；巫師以波爾（Jordan Poole）29分最佳，全隊更轟進18記三分彈，但仍吞下本季第62敗。

湖人

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