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NBA／泰托姆砍25分報仇黃蜂 太陽布克破魔咒轟52分勝鵜鶘

體育新聞組／綜合報導
泰托姆獨拿25分10籃板。(路透)
泰托姆獨拿25分10籃板。(路透)

季初曾經被黃蜂上演致勝球的塞爾蒂克，1日在泰托姆（Jayson Tatum）獨拿25分10籃板的帶領下，搭配波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）和懷特（Derrick White）的穩定發揮，以118比104輕鬆過關，收下近13場比賽的11勝，只差1勝就能達成隊史第14次單季60勝紀錄。而作客鵜鶘的太陽，靠著球星布克（Devin Booker）狂砍52分，終場以124：111贏球，太陽重返西區第7，落後第6的鵜鶘1場勝差。

綠衫軍這場比賽另一個受矚目的焦點莫過於外線砲台豪瑟（Sam Hauser）的發揮，替補上場24分鐘，三分球11投7中飆出25分，這是他生涯第4次單場至少砍進7顆三分球。

未經選秀出身的豪瑟，加入綠衫軍3年來成績逐步成長，本季多項數據皆創下生涯新高。特別是塞爾蒂克明星賽後開始調整戰力的情況下，豪瑟更進一步受到重用，幾乎都在外圍出手的他，成為這支三分大隊最重要的火力來源之一。

賽後談到這場比賽的表現，豪瑟也不忘感謝泰托姆的「吸怪」效應。「我認為我們總能做出正確的傳球並且更多去閱讀比賽。泰托姆吸引了很多防守注意力，他能夠藉此打出正確的戰術。」豪瑟說。

另外報導指出，懷特這場比賽命中4記三分球，本季累積188顆，持續刷新個人生涯紀錄，這也觸發了懷特合約中的獎勵條款，他可以獲得50萬美元的獎金。

此外，1日賽前排名西區第8的太陽對上鵜鶘，太陽首節灌進46分，其中布克單節10投8中，包含5顆三分球，狂砍24分，幫助球隊建立18分領先。布克第二節再轟進13分，下半場手感下滑，但仍投進第7顆三分球，打破個人例行賽生涯新高。

鵜鶘第四節持續追分，一度只落後7分，前面幾乎沒出手的布克接管比賽，連續打進2球為太陽穩定軍心，終場以13分之差勝出。

布克例行賽共26次單場6記三分球，1日終於打破魔咒，全場28投19中，包含6記三分球，得到52分9助攻。杜蘭特（Kevin Durant）砍進20分9籃板，諾基奇（Jusuf Nurkic）拿到19分19籃板。

鵜鶘方面，威廉森（Zion Williamson）得到30分全隊最高，墨菲（Trey Murphy III）21分6籃板，麥凱倫（C.J. McCollum）有15分9助攻。

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