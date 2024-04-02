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NCAA／「女柯瑞」克拉克飆41分 率愛荷華復仇衛冕軍、進軍4強

記者曾思儒／綜合報導
克拉克(右)狂轟41分，率領愛荷華大學擊敗衛冕軍路易斯安那州大學，挺進最終4強。(路透)
克拉克(右)狂轟41分，率領愛荷華大學擊敗衛冕軍路易斯安那州大學，挺進最終4強。(路透)

去年在NCAA冠軍戰敗北，愛荷華大學今年8強賽上演「甜蜜復仇」，1日在「女柯瑞」克拉克（Caitlin Clark）狂轟9記三分彈在內41分領軍下，以94：87擊敗衛冕軍路易斯安那州大學（LSU），挺進最終4強。

今年締造無數話題和紀錄的克拉克，1日繳出41分、12助攻、7籃板的神級表現，包括20投9中的三分球；上半場兩隊45：45戰平，她下半場連飆3記三分彈，助隊拉開差距，也壓下去年冠軍戰對她挑釁的路易斯安那主將里斯（Angel Reese）。

路易斯安那去年冠軍戰以102：85擊敗愛荷華，獲得最傑出球員獎項（Most Outstanding Player，簡寫MOP）的里斯在克拉克面前做出將冠軍戒戴上的手勢，成比賽另個話題，但1日再碰頭里斯雖抓下20籃板，但21投僅7中攻下17分，讓衛冕軍連霸路提前告終。

克拉克狂轟41分，率領愛荷華大學擊敗衛冕軍路易斯安那州大學，挺進最終4強。 (路...
克拉克狂轟41分，率領愛荷華大學擊敗衛冕軍路易斯安那州大學，挺進最終4強。 (路透)

克拉克已經是NCAA史上得分王，本季也打破愛荷華單季得分紀錄、NCAA單季三分球進球紀錄、單場三分球進球紀錄、助攻紀錄、公開一級單季得分紀錄，另外是女子一級首位2個不同賽季得分破千的女將，且是NCAA首位有3場超過40分表現的女將。

愛荷華挺進最終4強，克拉克有機會繼續推進各項紀錄。

NCAA 柯瑞

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