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NBA／柯瑞帶動海嘯攻勢 勇士逆轉4連勝

記者曾思儒／綜合報導
柯瑞（中）轟下全場最高33分外帶8助攻。 （路透）
柯瑞（中）轟下全場最高33分外帶8助攻。 （路透）

半場打完落後8分的勇士隊，第三節在當家球星柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）領軍下打出14：0攻勢逆轉，第四節「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）38.7秒飆進關鍵三分彈再澆熄馬刺隊反撲氣焰，最終以117：113踢館成功，4連勝入袋。

影音來源：YouTube

戰績西區墊底的馬刺，超級新秀溫班亞瑪（Victor Wembanyama）前一戰繳出40分、20籃板的特別數據，3月31日也有亮眼表現，還有隔人扣籃畫面，助隊首節34：27領先勇士，半場也握有60：52優勢。

勇士第三節打出一波海嘯攻勢，3名明星球員格林、柯瑞和湯普森聯手打出14：0強攻，溫班亞瑪灌籃止血後柯瑞又飆進三分彈，勇士單節打出37：21攻勢，三節打完反取得89：81優勢。

第四節維金斯（Andrew Wiggins）、湯普森接連進球，勇士領先擴大到兩位數，但馬刺在溫班亞瑪、瓊斯（Tre Jones）、夏帕尼（Julian Champagnie）接連外線攻勢下追近差距，讀秒階段溫班亞瑪2罰命中更讓馬刺將比數追到111：113，但湯普森38.7秒飆進關鍵三分球，穩住勇士勝果，最終仍以4分差收下勝利。

柯瑞三分球15投7中轟下全場最高33分外帶8助攻，格林21分、11助攻、6籃板、6抄截，湯普森13分；溫班亞瑪也有32分、9籃板、5助攻、4抄截、3阻攻的全能數據，無奈沒能守護主場勝利。

勇士目前排名西區第10，面臨第11名的火箭隊緊追，不過火箭今天敗給獨行俠隊，挑戰12連勝失利，勇士又奪勝，兩隊勝場差拉開到2場。

勇士 柯瑞 馬刺

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