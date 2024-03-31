我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘

好希望物價大跌？ 學者警告：小心許願…恐是經濟衰退惡兆

NCAA／杜克大學下半場慘遭砲轟 無緣最終4強

中央社／達拉斯31日綜合外電報導
杜克大學64比76吞敗，無法打進「最終4強」。(取材自杜克男籃X平台)
杜克大學64比76吞敗，無法打進「最終4強」。(取材自杜克男籃X平台)

NCAA男籃傳統強權杜克3月31日在上半場領先，但下半場遭種子序較低的北卡州大轟下55分逆轉，最終64比76吞敗，無法打進「最終4強」。

隊史5度在全美大學體育聯盟（NCAA）一級男子籃球錦標賽奪得冠軍、這次名列南區第4種子的杜克大學（Duke University），31日在「菁英8強」（Elite Eight）對上南區第11種子北卡羅來納州立大學（North Carolina State University）之戰的上半場還以27比21領先，但下半場被對手打趴，最終輸了12分，無緣「最終4強」（Final Four）。

這是北卡州大自1983年奪冠那年以來，首度打進「最終4強」，也是史上第7支種子序排在第10以後，還能打進「最終4強」的球隊。

北卡州大31日獲勝晉級後，下個週末將到亞利桑那州格倫代爾（Glendale）對上中西區頭號種子普渡大學（Purdue University）。

杜克兩天前還在「甜蜜16強」（Sweet 16）擊敗南區頭號種子休士頓大學（University of Houston），但此役吞敗，3個球季內兩度無緣「最終4強」。杜克31日投籃命中率僅3成22，不及北卡州大近5成的4成67，是落敗的關鍵之一。

在總教練奇茲（Kevin Keatts）於比賽剩下8分鐘被吹技術犯規後不久，北卡州大領先達兩位數，奠定比賽勝基。

小勃恩斯（DJ Burns Jr.）19投13中，攻下北卡州大最高，也是他個人本季最高的29分，其中有21分是在下半場獲得，霍恩（DJ Horne）貢獻20分，歐康奈爾 （Michael O'Connell）抓下全場最多11個籃板。

杜克以馬侃（Jared McCain）表現最佳，他整場比賽砍進5記三分球、11罰全部命中，轟下全場最高32分，羅奇（Jeremy Roach）與菲利波斯基（Kyle Filipowski）分別拿下13分、11分。

31日另一場「菁英8強」的比賽，普渡大學在有華人血統的周志豪（Zach Edey）轟下全場最高，也是他生涯最高的40分，並瘋狂抓下全場最多16個籃板的帶領下，以72比66擊敗中西區第2種子田納西大學（University of Tennessee），繼1980年後再度打進「最終4強」。

北卡羅來納州 NCAA 華人

上一則

NBA／唐西奇3節就轟47分 獨行俠斷火箭11連勝

延伸閱讀

NCAA／「女柯瑞」克拉克雙10 晉8首戰遇衛冕軍

NCAA／「女柯瑞」克拉克雙10 晉8首戰遇衛冕軍
300年古老教派 堅守復活節「日出儀式」

300年古老教派 堅守復活節「日出儀式」
場邊人語／志豪居中 表現穩重

場邊人語／志豪居中 表現穩重
NCAA／「神射手」克拉克再發威 飆29分助隊闖8強挑戰衛冕軍

NCAA／「神射手」克拉克再發威 飆29分助隊闖8強挑戰衛冕軍

熱門新聞

大谷翔平擊出二壘安打。（取自YouTube MLB）

眾所矚目的道奇首打席 大谷翔平擊出深遠二壘打

2024-03-28 17:09
鬼才教頭麥登（Joe Maddon）認為水原涉賭其中有太多難以理解之處。（路透社）

鬼才教頭麥登不信大谷會賭：他根本不在乎錢，錢會自己來

2024-03-29 23:35
曾擔任大聯盟翻譯的小島克典指出，球員將帳戶交給翻譯管理的可能性不是零。圖為大谷翔平。（歐新社）

MLB／水原為何能偷大谷的錢？前大聯盟翻譯有答案

2024-03-26 22:46
大谷翔平。（路透社）

MLB／跟大谷溝通更順暢 道奇教頭指出少了水原的好處

2024-03-26 23:05
水手隊傳奇球星鈴木一朗拍攝開季宣傳影片。(截自水手隊X影片)

MLB／帥翻…鈴木一朗復刻招牌手勢 J-Rod卻狂笑場

2024-03-28 11:27
MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平。(歐新社)

大谷翔平首吐心聲後 美媒：留下更多問號

2024-03-26 12:45

超人氣

更多 >
命不久矣？英王被傳罹患胰臟癌剩2年壽命 王室加緊準備葬禮

命不久矣？英王被傳罹患胰臟癌剩2年壽命 王室加緊準備葬禮
顧客吃霸王餐花樣多 洛縣華人餐廳無奈

顧客吃霸王餐花樣多 洛縣華人餐廳無奈
李安終於願意說了「斷背山」未獲奧斯卡最佳影片有這些內幕

李安終於願意說了「斷背山」未獲奧斯卡最佳影片有這些內幕
馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」
當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自暴其短 造就如今輝煌

當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自暴其短 造就如今輝煌