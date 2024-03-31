NBA／唐西奇3節就轟47分 獨行俠斷火箭11連勝

獨行俠當家球星唐西奇3月31日上半場就轟下32分、三節累積攻下47分。(路透)

近況正佳的火箭隊，今天碰到獨行俠隊卻沒輒，尤其擋不住獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic）。唐西奇上半場就轟下32分、三節累積攻下47分，率隊以125：107粉碎火箭挑戰12連勝美夢。

火箭帶著11連勝氣勢迎戰獨行俠，但首節就陷入24：36落後；獨行俠第二節再打出30：21的單節攻勢，半場領先已達66：45。

上半場就有32分表現的唐西奇，第三節再追加15分，助隊帶著91：73領先進入決勝節；唐西奇第四節先坐板凳，剩下7分多鐘時回歸，之後2次出手雖都落空，分數沒能再累加，獨行俠仍以18分差距收下勝利。

今天30投18中的唐西奇，三分球16投9中，帶出獨行俠團隊47投24中、超過5成的三分球命中率。唐西奇除47分還有12籃板、7助攻，厄文 （Kyrie Irving）24分、7助攻；火箭以史密斯（Jabari Smith）28分最高。

唐西奇今年1月27日對上老鷹隊當場轟下73分，寫下生涯單場最高，史上也僅次於兩位傳奇張伯倫（Wilt Chamberlain）和「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）；今天也是唐西奇本季第13場得分飆破40分，本季場均33.8分高居聯盟首位。