NBA／綠衫軍15記三分球擒鵜鶘 奪58勝寫近15年最佳

波爾辛吉斯（右）面對鵜鶘繳出全方位數據。 （路透）

在接連敗給老鷹之後，中止9連勝的塞爾蒂克決定從鵜鶘身上找回贏球的自信。在3月30日客場面對鵜鶘的比賽中，一度落後11分的他們，靠著先發五虎的強勢輸出，第三節迫使對手僅得11分，並在第四節拉開22分領先優勢，最終以104比92拿下勝利。

塞爾蒂克避免本季首次3連敗的同時，也取得今年賽季第58勝，這是他們自2008-09年拿下62勝以來的單季最佳戰績表現。在例行賽還剩8場的情況下，有望達成隊史第14次單季60勝紀錄。

「作為一個團隊，我們擁有許多方法可以影響比賽，這就我們今晚所做的。這就是我們在例行賽剩餘時間裡所需要去提升的東西，因為在季後賽 你甚至需要去做得更多。」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）說。

波爾辛吉斯此戰繳出19分10籃板3助攻4阻攻2抄截的全能數據，泰托姆（Jayson Tatum）拿下23分9籃板4助攻，布朗（Jaylen Brown）17分7籃板6助攻，哈勒戴（Jrue Holiday）13分8籃板7助攻，懷特（Derrick White）則有15分進帳。

綠衫軍團隊命中15記三分球，本季已經累積57場這種表現，居全聯盟之冠，領先第2名的獨行俠多達18場。