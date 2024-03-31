我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

命不久矣？英王被傳罹患胰臟癌剩2年壽命 王室加緊準備葬禮

紐約法拉盛購物 停車費2小時要收20元 華人：無法接受

NBA／綠衫軍15記三分球擒鵜鶘 奪58勝寫近15年最佳

記者蔡佳霖／綜合報導
波爾辛吉斯（右）面對鵜鶘繳出全方位數據。 （路透）
波爾辛吉斯（右）面對鵜鶘繳出全方位數據。 （路透）

在接連敗給老鷹之後，中止9連勝的塞爾蒂克決定從鵜鶘身上找回贏球的自信。在3月30日客場面對鵜鶘的比賽中，一度落後11分的他們，靠著先發五虎的強勢輸出，第三節迫使對手僅得11分，並在第四節拉開22分領先優勢，最終以104比92拿下勝利。

塞爾蒂克避免本季首次3連敗的同時，也取得今年賽季第58勝，這是他們自2008-09年拿下62勝以來的單季最佳戰績表現。在例行賽還剩8場的情況下，有望達成隊史第14次單季60勝紀錄。

「作為一個團隊，我們擁有許多方法可以影響比賽，這就我們今晚所做的。這就是我們在例行賽剩餘時間裡所需要去提升的東西，因為在季後賽你甚至需要去做得更多。」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）說。

波爾辛吉斯此戰繳出19分10籃板3助攻4阻攻2抄截的全能數據，泰托姆（Jayson Tatum）拿下23分9籃板4助攻，布朗（Jaylen Brown）17分7籃板6助攻，哈勒戴（Jrue Holiday）13分8籃板7助攻，懷特（Derrick White）則有15分進帳。

綠衫軍團隊命中15記三分球，本季已經累積57場這種表現，居全聯盟之冠，領先第2名的獨行俠多達18場。

鵜鶘陣中以威廉森（Zion Williamson）的25分9籃板4助攻表現最佳，麥凱倫（C.J. McCollum）24分，瓊斯（Herbert Jones）18分。目前鵜鶘暫居西區第5，落後快艇1.5場勝差，僅領先獨行俠0.5場。

波爾辛吉斯面對鵜鶘繳出全方位數據。（ 路透）
波爾辛吉斯面對鵜鶘繳出全方位數據。（ 路透）

快艇 季後賽

上一則

NBA／魔術宰灰熊 最多領先43分 穩住東區第五

延伸閱讀

NBA／鵜鶘打爆公鹿 字母哥空砍35分14籃板

NBA／鵜鶘打爆公鹿 字母哥空砍35分14籃板
NBA／綠衫軍領先30分遭老鷹逆轉 終結9連勝

NBA／綠衫軍領先30分遭老鷹逆轉 終結9連勝
NBA／羅素躍居湖人單季三分球王 與3球員共享特殊紀錄

NBA／羅素躍居湖人單季三分球王 與3球員共享特殊紀錄
NBA／魔術班切羅大三元 鵜鶘吞敗又折損大將英格倫

NBA／魔術班切羅大三元 鵜鶘吞敗又折損大將英格倫

熱門新聞

3月24日，日本選手坂本花織在世界花式滑冰錦標賽獲得女子單人滑第一名。新華社

坂本花織花滑世錦賽3連霸 56年來第一位女性

2024-03-23 12:44
大谷翔平擊出二壘安打。（取自YouTube MLB）

眾所矚目的道奇首打席 大谷翔平擊出深遠二壘打

2024-03-28 17:09
大谷翔平（右）16日出席首爾記者會，如今已被辭退的翻譯水原一平在旁。（美聯社資料照）

日本出生加州長大 解碼大谷翔平前翻譯水原的口譯能力

2024-03-21 10:57
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平(右)與口譯員水原一平(左)，兩人形影不離。日前傳出水原涉簽地下賭場，被指控偷走大谷450萬多元，已被道奇隊開除。(美聯社)

大谷翔平若被認定水原一平涉賭「共謀」最少禁賽1年

2024-03-23 21:21
鬼才教頭麥登（Joe Maddon）認為水原涉賭其中有太多難以理解之處。（路透社）

鬼才教頭麥登不信大谷會賭：他根本不在乎錢，錢會自己來

2024-03-29 23:35
曾擔任大聯盟翻譯的小島克典指出，球員將帳戶交給翻譯管理的可能性不是零。圖為大谷翔平。（歐新社）

MLB／水原為何能偷大谷的錢？前大聯盟翻譯有答案

2024-03-26 22:46

超人氣

更多 >
這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了

這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了
周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界

周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界
餐飲美味省時又省錢 美國便利商店贏來黃金時代

餐飲美味省時又省錢 美國便利商店贏來黃金時代
汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身

汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身
歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護

歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護