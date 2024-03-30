我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迎日全食估湧入百萬人 加拿大尼加拉進入緊急狀態

「就是想多賺點錢」中國無證客 輾轉偷渡入美

NBA／湖人90分新低慘敗溜馬 詹姆斯：怎樣就是投不進

記者蔡佳霖／綜合報導
席亞康(中)表現優異，幫助溜馬痛宰湖人。（路透）
席亞康(中)表現優異，幫助溜馬痛宰湖人。（路透）

前幾天對上溜馬轟出賽季最高150分的湖人，29日前往客場再交手，進攻卻是完全失靈，全場僅拿到90分，創下本季球隊單場得分最低紀錄，以19分之差慘敗，中斷近期5連勝。

溜馬全隊6人得分達雙位數，席亞康（Pascal Siakam）攻下22分11籃板6助攻，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）21分8籃板8助攻，替補的麥克康奈爾（T.J. McConnell）補上16分。

這場比賽溜馬大多數時間都掌握領先優勢，前三節打完取得14分領先；湖人第四節雖然一度追到7分差，但之後進攻全面熄火，被溜馬轟出17比3的猛烈攻勢，直接把主力打退場。溜馬最近6戰取得4勝，維持東區第6名，領先熱火1.5場勝差。

值得一提的是，這場比賽也是總教練卡萊爾（Rick Carlisle）執教生涯第938勝，追平傳奇教頭「紅頭」奧巴赫（Red Auerbach），並列史上第12名，距離第11名的費區還差6勝。

湖人此戰命中率僅40.7%，其中第四節更低到35.3%，投籃狀態低迷，三分球更是30投5中，難以造成溜馬威脅。戴維斯（Anthony Davis）奮力拿下24分15籃板，詹姆斯（LeBron James）16分10籃板8助攻，里夫斯（Austin Reaves）16分13籃板6助攻。

賽到戴維斯帶膝傷拚戰，湖人主帥漢姆（Darvin Ham）說：「你們可以看得出來他跑得有點謹慎，但這種情況下半場已經有所好轉。」

湖人無法延續連勝，詹姆斯說：「過去一段時間我們外線表現很不錯，但29日怎麼樣就是投不進。」

湖人 哈利

上一則

NBA／柯瑞第三節一波流繳23分 勇士捕黃蜂3連勝

下一則

NBA／吉迪擺脫低潮助雷霆橫掃太陽 杜蘭特：向他們致敬

延伸閱讀

NBA／戴維斯休兵、詹姆斯回歸奪大三元 湖人射垮灰熊奪5連勝

NBA／戴維斯休兵、詹姆斯回歸奪大三元 湖人射垮灰熊奪5連勝
奧運男籃 美國詹姆斯領軍與塞爾維亞約柯奇同組

奧運男籃 美國詹姆斯領軍與塞爾維亞約柯奇同組
NBA／詹姆斯輕鬆轟25分 湖人31分大勝老鷹

NBA／詹姆斯輕鬆轟25分 湖人31分大勝老鷹
NBA／關鍵三分球又被取消 詹姆斯：不相信自己有踩線

NBA／關鍵三分球又被取消 詹姆斯：不相信自己有踩線

熱門新聞

大谷翔平（右）16日出席首爾記者會，如今已被辭退的翻譯水原一平在旁。（美聯社資料照）

日本出生加州長大 解碼大谷翔平前翻譯水原的口譯能力

2024-03-21 10:57
「紐約郵報」就發表一篇嘲諷值點滿的文章，明言在大谷團隊目前給出的故事版本之下，大谷成為一個很好騙、天真又沒有交友品味的人。 （美聯社）

MLB／大谷人財兩失因太傻太天真？紐郵揪疑點但不排除是真的

2024-03-22 15:22
3月24日，日本選手坂本花織在世界花式滑冰錦標賽獲得女子單人滑第一名。新華社

坂本花織花滑世錦賽3連霸 56年來第一位女性

2024-03-23 12:44
ESPN還原時間軸，大谷翔平（圖）直到周三賽後回飯店的路上，透過其他翻譯傳達，才知道水原一直在說謊。（歐新社）

MLB／大聯盟啟動調查水原一平賭案 大谷靠其他翻譯才知出事了

2024-03-22 21:45
大谷翔平擊出二壘安打。（取自YouTube MLB）

眾所矚目的道奇首打席 大谷翔平擊出深遠二壘打

2024-03-28 17:09
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平(右)與口譯員水原一平(左)，兩人形影不離。日前傳出水原涉簽地下賭場，被指控偷走大谷450萬多元，已被道奇隊開除。(美聯社)

大谷翔平若被認定水原一平涉賭「共謀」最少禁賽1年

2024-03-23 21:21

超人氣

更多 >
超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物

超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物
嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者

嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者
地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮

地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮
國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍
為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案

為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案