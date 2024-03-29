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NBA／鵜鶘打爆公鹿 字母哥空砍35分14籃板

體育新聞組／綜合報導
安戴托昆波（左）第三節狂攻20分也救不了公鹿隊。（路透）
安戴托昆波（左）第三節狂攻20分也救不了公鹿隊。（路透）

鵜鶘28日主場迎戰東區第2的公鹿，半場打完就領先16分，儘管公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）第三節狂攻20分，鵜鶘終場仍以107：100贏球，賽後依舊是西區第5，落後第4的快艇半場勝差。

影音來源：YouTube

第二節鵜鶘後衛麥凱倫（C.J. McCollum）和中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）各得11分，反觀安戴托昆波僅攻下2分，讓鵜鶘帶著16分領先進入下半場。第三節安戴托昆波狂轟20分，帶隊打出26：13攻勢，追到3分差，但鵜鶘本節尾聲回敬11：2攻勢，以12分領先進入決勝節。

第四節安戴托昆波再度消失，鵜鶘威廉森（Zion Williamson）頻頻站上罰球線，單節進帳11分，儘管公鹿球星里拉德（Damian Lillard）加入戰局，但為時已晚，勝利最終被鵜鶘帶走。

威廉森全場攻下28分，麥凱倫25分7籃板7助攻，瓦藍邱納斯得到17分10籃板。公鹿方面，安戴托昆波砍進35分14籃板，里拉德（Damian Lillard）20分7助攻，畢斯利（Malik Beasley）投進6顆三分球，進帳20分。

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