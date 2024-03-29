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NBA／灰狼創紀錄老闆卻反悔不賣了 A-Rod團隊聲明譴責

記者劉肇育／即時報導
前紐約洋基隊球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）。（路透社）
前紐約洋基隊球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）。（路透社）

灰狼隊股權交易案在今天傳出生變，灰狼老闆泰勒（Glen Taylor）在今天宣布，由於買家前紐約洋基隊球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）與沃爾瑪前執行長洛爾（Marc Lore）未能履行某些合約期限，將不售出百分之40的股權給兩人，也不打算再另尋買家，這也讓A-Rod團隊發聲明痛批泰勒反悔的舉止。

已掌有灰狼與WNBA山貓隊百分之40股權的A-Rod與洛爾，原定將在本月完成另外百分之40股權的收購，正式成為這兩支球隊的經營者，儘管在日前傳出資金出現變化的狀況，但兩人隨即找到新的投資方，讓這筆交易原有機會在3月底就完成，不過在今天灰狼老闆泰勒卻發出聲明宣告交易破局。

泰勒在聲明中指出，由於A-Rod與洛爾未能遵守他們在2021年開始出售的過程中所簽下合約裡的部分期限與義務，他將不會再售出股權給兩人所屬團隊，等同於宣告A-Rod與洛爾將無法正式成為球團掌權者，且他也將不會再尋求新的買家，將繼續保有對於灰狼與山貓的經營權。

儘管泰勒在聲明中強調，仍希望與持有百分之40股權的A-Rod和洛爾保持合作關係，幫助球隊保有資源和競爭力，但A-Rod和洛爾顯然並不認同泰勒反悔出售股權的行為，並透過聲明批評泰勒這樣的作法完全是近視短利。

A-Rod和洛爾在聲明中指出，對於泰勒今天的公開聲明感到失望，尤其他們已經履行了自己的義務並擁有所有資金，只要等待聯盟批准程序完成後，就能完成對於球隊股權的收購，「泰勒的聲明是一次賣方反悔的不幸案例，這種行為是近視短利的，且對於在歷史性的成功賽季中的球隊和球迷造成破壞。」

而外界也認為，泰勒之所以會反悔，最主要的原因就在於近年NBA球隊的市值不斷攀升，尤其灰狼本賽季戰績一直居於西區前段班，甚至在今天拿下近20年來首度的單季50勝，創下「後賈奈特（Kevin Garnett）時代」的新紀錄。

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