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NBA／火箭9連勝 距西區第10勇士僅剩半場勝差

體育新聞組／綜合報導
火箭格林全場得到27分6籃板。（路透）
火箭格林全場得到27分6籃板。（路透）

火箭25日在主場迎戰拓荒者，儘管布魯克斯（Dillon Brooks）外線8投0中，但火箭終場仍以110：92輕取拓荒者，收下2019年以來最長的9連勝，只落後西區第10的勇士半場勝差。

確定無緣季後賽的拓荒者連兩戰推出「全新秀」陣容，第二節，控衛范弗利特（Fred VanVleet）單節10投1中表現最差，火箭單節只得19分，半場打完落後4分。

火箭第三節火力復甦，打出一波10：0攻勢，隨後漸漸將分差擴大，終場以18分之差贏球。火箭格林（Jalen Green，右圖，路透）全場得到27分6籃板3抄截，蘭德爾（Jock Landale）有17分9籃板，范弗利特18投5中，攻下15分，布魯克斯13投2中，進帳11分。

另外，太陽25日對上沒有「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的馬刺意外陷入苦戰，第三節後段至第四節前段被打出16：0攻勢，儘管關鍵時刻要回領先，但馬刺索漢（Jeremy Sochan）命中致勝三分球，終場以104：102氣走太陽。

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